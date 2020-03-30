【齊心抗疫】優才書院向外聘導師及教練發放抗疫特別支援金　每人平均可獲5成薪金

▲ 優才書院表示，決定動用儲備，向服務學校的導師和教練發放特別支援金與他們共渡難關。（資料圖片）

優才書院表示，鑑於新型冠狀病毒疫情關係，學校停課多月，這段期間所有外聘導師、教練未能工作，收入頓減，手停口停。校方十分關注相關狀況，決定動用儲備，向服務學校的導師和教練發放特別支援金與他們共渡難關。

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中學部校長譚國偉及小學部副校長聶敏2人均表示，鑑於新型冠狀病毒疫情關係，全港學校停課已有多月，這段期間所有外聘導師、教練未能工作，收入頓減，直接影響生計，學校十分關注。兩位又指，學校是一個大家庭，所有外聘導師也是學校的一分子。因此校方以一個特別支援方式，動用了學校儲備，向導師及教練發放特別支援金，與他們共渡時艱。

校方向TOPick表示，支援金會有167名導師及教練會受惠，涵蓋體育、音樂、語言文化、學術、藝術，科技等多個範疇。支援金會根據每位導師或教練2至3月正常上課所得的薪金，按照表現，可分發大約總薪金的5成為特別支援金。支援金已於3月下旬發放完成。

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記者：陳子謙