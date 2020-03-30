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【趕走春困】中醫教自測身體濕重指數　中多於10個症狀＝濕重非常嚴重

健康 15:23 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

中醫教自測濕重指數。

春天天氣逐漸變得潮濕，連人也變得「濕重」起來。不少人都聽說過要祛濕，但到底身體怎樣才算「濕」？有沒有方法自行測試身體有幾「濕重」？

梁尹倩醫師在Facebook「CheckCheckCin」表示，從中醫理論，人體的水液代謝系統會將多餘的水性穢物排出體外，如果水液運行不暢，就會令濕氣停滯於體內，身體聚濕就會出現容易疲倦、痰多、水腫、大便稀爛等症狀。﻿

故此，可從以下16個症狀，自行測出身體濕重情況！

最近一個月你有以下症狀嗎？﻿

  • ☐　舌苔白色或黃色，濕潤黏膩，有如豆腐壓碎後薄薄一層又難以刮掉﻿
  • ☐　面油多，頭皮也容易出油﻿
  • ☐　痰多，嘴裡有黏黏的感覺﻿
  • ☐　大汗，汗比較黏﻿
  • ☐　頭暈、胸悶﻿
  • ☐　胃口不佳，吃一點點就有飽滯感覺﻿
  • ☐　食量不多但容易腹脹﻿
  • ☐　容易水腫，尤其下半身水腫﻿
  • ☐　疲倦，沒精打采，做事提不起勁﻿
  • ☐　小便混濁﻿
  • ☐　大便稀爛，用廁紙反覆擦拭也不容易擦乾淨，大便容易黏著馬桶不易沖走﻿
  • ☐　體型圓潤﻿
  • ☐　肌肉鬆軟﻿
  • ☐　睡不安寧，睡足6-8小時仍疲倦不堪﻿
  • ☐　睡覺時容易流口水﻿
  • ☐　女士白帶多，色白質稠，甚至帶異味﻿

﻿分析：﻿

  • 如果你有0-2個症狀，恭喜你身體沒有濕邪困擾，繼續保持吧！﻿
  • 如果你有3-5個症狀，你的身體已開始受濕邪影響，要注意飲食，適量祛濕。﻿
  • 如果你有6-10個症狀，典型的痰濕體質，宜做適量運動，少吃生冷，飲用健脾祛濕湯，促進脾胃功能。﻿
  • 如果你有11-16個症狀，你的濕重問題非常嚴重，快正視問題積極健脾祛濕，諮詢你的註冊中醫師調理身體吧！﻿

袪濕湯水推薦：

【趕走春困】春困與感冒症狀大不同　中醫推介5款平價食物對抗春困【附袪濕湯療】

中醫推介OL辦公室必備袪濕茶　踢走春困提高工作效率

文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載

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註冊中醫梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

責任編輯：楊宛茜

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