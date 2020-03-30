【趕走春困】中醫教自測身體濕重指數 中多於10個症狀＝濕重非常嚴重
健康 15:23 2020/03/30
春天天氣逐漸變得潮濕，連人也變得「濕重」起來。不少人都聽說過要祛濕，但到底身體怎樣才算「濕」？有沒有方法自行測試身體有幾「濕重」？
梁尹倩醫師在Facebook「CheckCheckCin」表示，從中醫理論，人體的水液代謝系統會將多餘的水性穢物排出體外，如果水液運行不暢，就會令濕氣停滯於體內，身體聚濕就會出現容易疲倦、痰多、水腫、大便稀爛等症狀。
故此，可從以下16個症狀，自行測出身體濕重情況！
最近一個月你有以下症狀嗎？
- ☐ 舌苔白色或黃色，濕潤黏膩，有如豆腐壓碎後薄薄一層又難以刮掉
- ☐ 面油多，頭皮也容易出油
- ☐ 痰多，嘴裡有黏黏的感覺
- ☐ 大汗，汗比較黏
- ☐ 頭暈、胸悶
- ☐ 胃口不佳，吃一點點就有飽滯感覺
- ☐ 食量不多但容易腹脹
- ☐ 容易水腫，尤其下半身水腫
- ☐ 疲倦，沒精打采，做事提不起勁
- ☐ 小便混濁
- ☐ 大便稀爛，用廁紙反覆擦拭也不容易擦乾淨，大便容易黏著馬桶不易沖走
- ☐ 體型圓潤
- ☐ 肌肉鬆軟
- ☐ 睡不安寧，睡足6-8小時仍疲倦不堪
- ☐ 睡覺時容易流口水
- ☐ 女士白帶多，色白質稠，甚至帶異味
分析：
- 如果你有0-2個症狀，恭喜你身體沒有濕邪困擾，繼續保持吧！
- 如果你有3-5個症狀，你的身體已開始受濕邪影響，要注意飲食，適量祛濕。
- 如果你有6-10個症狀，典型的痰濕體質，宜做適量運動，少吃生冷，飲用健脾祛濕湯，促進脾胃功能。
- 如果你有11-16個症狀，你的濕重問題非常嚴重，快正視問題積極健脾祛濕，諮詢你的註冊中醫師調理身體吧！
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文章獲註冊中醫梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
責任編輯：楊宛茜