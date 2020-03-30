【保護愛女】BBC直擊慈父向女兒謊稱在非洲　曾接觸確診者選擇野外自我隔離

▲ 一名從事自然保育工作爸爸曾接觸新冠肺炎患者，他為保護幼女，選擇人在野自我隔離。

新冠肺炎全球大流行，肆虐世界各地，傳染率相當高。一名經常到非洲工作的自然保育家曾接觸新冠肺炎確診者，為了保護愛女，他沒有留在家中隔離，選擇在家附近野外空地自我隔離，更跟女兒說了善意謊言。

根據英國《BBC》報道，一名自然保育家Julian Bayliss，曾到非洲很多地方工作，研究自然物種如蝴蝶等，他日前到埃塞俄比亞接觸過新冠肺炎確診者，他回到英國北威爾斯（North Wales）的家，未有選擇在家中隔離，而是到距離家中大約300米以外的野外空地進行自我隔離。

背後原因很感人，他育有一名女兒Poppy，在影片中，估計其女兒大約4、5歲歲，爸爸為了保護女兒，選擇在野外隔離，更跟女兒謊稱仍然在非洲工作。父女不時以視像電話通話，爸爸很想念愛女，而女兒不知道爸爸原來在家附近正擔心有機會染疫，很開心地跟爸爸聊天、展示自己種植的植物。

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人在野自我隔離

Julian接受BBC視像訪問，展示野外的隔離生活，他在露營車睡覺，在草地一旁開僻了一區當洗手間，在外圍上磚塊成為對外隔離緩衝區。他表示：

我有基本所需的物品，除了家人。

▲ Julian在家附近野外空地露營隔離，會用航拍機觀看家人及家。（BBC影片截圖）

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用航拍機偷看愛女

其媽媽每天午膳都會帶湯前來放在緩衝區，避免有近距離接觸。太太亦會趁女兒看電視或睡覺時短時間外出，帶基本物資予丈夫。Julian表示怕女兒知道爸爸在附近，會想前來看他，而他自己想念女兒，努力忍耐著。除了以視像通話之外，他用航拍機看看家中女兒。

至BBC訪問時，Julian已在野外接受一星期多的自我隔離，他仍會持續隔離，期待完成隔離，安全後可見女兒，相關BBC的訪問影片可按此觀看。

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責任編輯：顏紫燕