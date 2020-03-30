【開心速遞】大龍生原是香港電視史首代楊過　羅樂林50年來腰圍保持33吋

▲ 羅樂林在《開心速遞》再演楊過。

TVB處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（3月29日）「大龍生」羅樂林重現1976年佳視版《神鵰俠侶》經典「獨臂神俠」造型，雖然《愛‧回家之開心速遞》羅樂林扮演影射楊過的過佬，仍能勾起不少觀眾的集體回憶，更集氣羅樂林與第一代小龍女李通明重遇。

▲ 羅樂林是資深演員。（經濟日報照片）

「獨臂神俠」再現

昨晚《開心速遞》「我不是弱雞」中，Terry（李偉健飾）在惡搞《神鵰俠侶》的《過佬與姨姨的後現代生活》中飾演雕兄，「大龍生」羅樂林更一人分演兩角，以大明星樂哥身份扮演過佬，一舉手一捉足都帶有楊過的影子。

▲ 羅樂林重現1976年《神鵰俠侶》經典楊過造型。（取自李偉健Facebook）

後來李偉健在個人社交媒體分享，得悉過佬是由「第一代楊過」羅樂林親自扮演的，李偉健亦高興留言：「今集扮完雞，再扮鵰，仲同第一代楊過樂大哥合作。」

最令觀眾雀躍的莫過於「第一代楊過」重現江湖，有網民留言：「好開心，見到羅樂林先生再扮神鵰大俠，仍然好英！」、「應該叫埋第一代的小龍女李通明姐姐來。」

▲ 羅樂林重現楊過。（TVB截圖）

金庸原著的《神雕俠侶》深入民心，早於60年代已拍過電影版，但在電視首次出現則屬1976年佳視所拍的版本，當時羅樂林演楊過，李通明是小龍女，是電視史上首代楊過和小龍女，其後才有80年代的劉德華、90年代古天樂等不同版本。

有趣是，《開心速遞》曾邀白彪演細龍太（陳偉琪）的爸爸，恰巧白彪當年也曾演出佳視版《射鵰英雄傳》郭靖，當時已為網民形容劇中「郭靖遇上楊過」。

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勾起觀眾集體回憶

相隔44年，第一代楊過重現電視，配合舊式武俠片廠景，勾起不少觀眾的集體回憶。羅樂林接受TOPick訪問時表示劇集出街後，收到不少朋友來電：「昨晚播出後，好多朋友打給我看到我重做楊過，我只是覺得為什麼時間過得咁快？」

1976年《神鵰俠侶》播出時，三位女兒仍未出身，所以看到羅樂林的楊過造型，女兒們的回答令羅樂林甜絲絲：「三個女都有打給我，說拍得不錯，過了四十多年也能撐起楊過造型。」

▲ 羅樂林與三個女兒和孻女羅苡之的女婿陳志健（左）感情甚好。（取自陳志健IG）

每次去到茶樓，遇到有觀眾對他說：「我由楊過開始睇你！」，都會令羅樂林有被肯定的快樂：「感恩自己有個角色令到人有回憶、有共鳴。」

自嘲最失敗楊過

再次穿起楊過的戲服，令羅樂林百感交集：「真的有很多回憶，當時才27歲，現在已經過了四十多年，會回想很多從前的人和情況，有的在世，有的離開。」

在別人眼中，羅樂林的楊過是電視史上第一人，極具代表性，羅樂林卻自嘲最失敗楊過：「以前很滿意自己，經驗不足卻要60多集由頭帶落尾，真的不容易，加上我家庭背景夾雜很多語言，令我廣東話講得不好。」

▲ 羅樂林感恩有一個角色令人有回憶。（網上圖片）

演出楊過的經驗成為羅樂林進步的動力，自知語言上的不足，令他願意花更多時間在劇本上，做到最好。

電視楊過第一人

從小接受運動訓練的羅樂林，好動的本性驅使他報考邵氏兄弟南國實驗劇團第9期訓練班，當時9歲的吳香倫也是他的同學。在訓練班期間，羅樂林以現代舞舞蹈演員身份參與電影《小煞星》，獲導演張徹賞識而被推薦到邵氏電影製片部工作。

▲ 羅樂林和米雪在1976年《神鵰俠侶》已經合作。（取自米雪微博）

由於羅樂林醉心武俠片，所以和公司解除合約後轉投富國影業電影公司，可惜富國影業卻突然結業。

於是羅樂林便往電視界發展，其首部電視劇作品為便在1975年的《射鵰英雄傳》飾演魯有腳，獲員工引薦給佳藝電視高層，令他得到《神鵰俠侶》楊過的試鏡機會，最後羅樂林不負眾望得到楊過角色。

可以在往後的訪問得悉，羅樂林對自己在《神鵰俠侶》的表演非常不滿，自討是失敗之作，卻成為觀眾認同的第一代電視版楊過。



33吋腰圍50年不變



羅樂林對生死並不恐懼，只擔心連累家人，所以重視養生勤做運動，多吃住家菜清淡一點，並早已戒煙30年，所有娛樂包括麻雀也統統戒掉，惟酒不能戒：「連酒都戒都話，人生還有甚麼樂趣？我分得好清楚，如果第二日要開工，就不飲酒。」

今年70歲的他自豪稱自己33吋腰圍50年不變，買褲都是同一size，他要憑褲頭去鞭策自己控制腰圍和體重。

▲ 羅樂林33吋腰圍50年不變。（經濟日報照片）

不過羅樂林沒跟港男女婿陳志健學健身，他寧願在家中的700多呎花園做運動，鬆筋、打拳、舉啞鈴：「每個人都會經歷死亡，年紀漸長，身體機能總會衰退，所以我要盡量保持身體健康、調節生活，做人不要趕頭趕命。」

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記者：鄭嘉瑤