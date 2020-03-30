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【新冠肺炎】台灣實測日常用品菌落數　第一位藏菌量比手機門柄多21倍

健康 12:21 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

台灣東吳大學最近公佈一項研究結果，針對不同校園日常用品的藏菌量進行檢驗。

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，台灣東吳大學最近公佈一項研究結果，針對不同校園日常用品的藏菌量進行檢驗。結果發現，含菌量最高的是電腦鍵盤Enter掣，足足比手機、門柄菌落數多21倍，與一般想像有所出入。

【口罩標準】一文睇清口罩3層Filter+細菌過濾率99%　日本+ 韓國口罩包裝醫用標籤

綜合台灣媒體報道，學校實驗團隊最近進行實測，在校內升降機按鈕、電腦教室鍵盤、教室門柄及學生手機上，用棉花棒隨機採集樣本，再用試管震盪器，把棉花棒上的細菌放入生理鹽水中，繼而塗抹在容器上，放入攝氏37度培養箱，歷時4天，觀察菌落數多寡。

結果顯示，含菌量最多的是電腦鍵盤Enter掣，菌落數一共有42個，而手機和門柄共同位列第2名，有2個菌落數，至於最乾淨的是升降機按鈕，只有1個菌落數。

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對於結果，東吳大學推測，是因學校每2小時會消毒一次升降機，並在升降機內貼上防護膜，因此沒有一般人想像中骯髒。反而是電腦鍵盤上的Enter掣，通常疏於清潔，導致含菌量最高。

另外，實驗團隊亦同時就不同洗手方式的潔淨度進行測試，當中包括清水洗手、酒精搓手和番皂洗手，結果詳見：【新冠肺炎】台灣實測不同洗手方式潔淨度　清水洗手菌落數和沒洗手一樣

責任編輯：羅嘉欣

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