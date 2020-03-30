【天人永隔】34歲女子疑染新冠肺炎死　家人不捨抱屍回家沐浴親吻遺體

▲ 印尼一名34歲女子疑感染新冠肺炎病逝，家人因不捨抱屍回家，更為她沐浴淨身，親吻遺體再下葬。

新冠肺炎疫情全球爆發，令不少人在疫情中失去至親，拆散了無數幸福家庭。印尼一名34歲女子疑感染新冠肺炎病逝，家人因不捨抱屍回家，更為她沐浴淨身，親吻遺體再下葬。有人批評家人的做法違反衛生指引，也有人表示理解家屬喪親之痛。

家人拒救護車運走遺體

據《雅加達郵報》（The Jakarta Post）報道，近日網上傳出一段於印尼東南蘇拉威西發生的影片，影片中有家庭將疑感染新冠肺炎死亡的家人遺體搬入屋內，之後把塑膠屍袋打開。

這是一名34歲的女性遺體，據知家人得悉她病逝的消息後，感到非常難過不捨，於是把她的遺體帶回家中，為其沐浴淨身後才下葬，期間更曾親吻遺體。

死者早前懷疑感染新冠肺炎，而在印尼肯達里一間醫院進行隔離治療，其後不幸病逝。醫院負責人Sjarif Subijakto透露，死者患有急性肺炎，她的家人拒絕讓救護車將裝有遺體的棺材運走，更以他們自己的車把遺體帶走。

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沒按染疫死者埋葬程序

東南蘇拉威西的新冠肺炎工作隊發言人Rabiul Awal表示，他對家人不遵守世界衛生組織（WHO）規定的染疫死者埋葬程序感到遺憾。他指死者已按照新冠肺炎的標準接受治療，遺體只允許穿著防護裝備的醫護人員為其沐浴淨身。

死者生前已進行新冠肺炎病毒檢測，檢測樣本已送到雅加達，需3至5天才有結果。如果結果顯示她對病毒呈陽性反應，則極有可能傳播病毒。

因此當局將死者的家人和其他送葬者列入受監視的人員名單，要求他們在家中自我隔離。

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責任編輯︰駱秀玲