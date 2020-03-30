【齊心抗疫】業界傳DC與Marvel將破天荒合作　古天樂盼電影界攜手度非常時期

▲ 業界傳DC與Marvel將破天荒合作，漫畫迷古天樂趁機呼籲電影界攜手渡非常時期。

面對新冠肺炎的疫情爆發，各行各業都受到嚴重打擊，其中電影業也是其中一門受到重創的行業。身為電影公司老闆兼香港演藝人協會會長的古天樂，同時也是位英雄電影迷，得知全球兩大漫畫公司DC與Marvel（漫威）有機會合作，趁機呼籲業界考慮更多合作機會，以振興電影業的發展。

古仔古天樂是個出名的英雄電影迷，不論是DC、Marvel與星球大戰系列，都是他的心頭好。古仔亦不惜花費大量金錢、時間與地方，來收集電影的各種紀念品，打造上千萬的「玩具倉」來存放他的模型珍藏品。

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▲ 古天樂經常在微博發文分享見聞。（微博圖片）

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面對新冠肺炎對電影界的重擊，最近傳出兩大漫畫巨頭DC與Marvel有意合作，身為漫畫迷的古仔當然知道此事，日前在其微博發文謂：

非常時期 今天聽到兩大漫畫公司DC 和Marvel有機會合作，

我和各位漫畫迷都一樣，

感到非常期待，

漫畫業進入黑暗期，

業界為擺脫這個困境，而作出的自救決定，

我覺這是坦誠及充滿勇氣的決定，

我覺得不單止漫畫界，

其實很值得呼籲創作界做更多合作，

來携手度過這個非常時期。

身為香港演藝人協會會長同時身兼電影公司老闆和演員的他為電影界不遺餘力，未知古仔會否成為領頭人，首先率領香港電影界作個令人驚喜的破天荒合作。