【口罩供應】莎莎乳膠手套+消毒藥水+抗菌濕紙巾返貨 一文睇清全線莎莎分店地址【內附地址】
新冠肺炎未息，市民的防疫意識提高。莎莎再有一批防疫用品返貨，包括乳膠手套、消毒藥水及抗菌濕紙巾，全線莎莎分店發售。
地址詳情如下：
香港
中環港鐵站E3號舖
山頂道118號山頂廣場1樓128-129號鋪
銅鑼灣紀利佐治街1號金百利商場地下2-3號舖
西環卑路乍街8號西寶城2樓205號舖
上環干諾道中168-200號信德中心2樓234-235號舖
銅鑼灣羅素街8號地下及1樓及羅素街20號地下
銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心地下及2樓
告士打道311號皇室堡1樓118至119號舖
銅鑼灣駱克道500號地下
銅鑼灣駱克道541及543號地下
銅鑼灣波斯富街72及74號地下及1樓
灣仔莊士敦道108號地下及1樓
中環皇后大道中88號勵精中心地舖1號
中環德己立街6號地下及1樓
北角英皇道345號新達大廈地下1及2號舖
柴灣柴灣道233號新翠商場3樓312至315號舖
香港仔成都道38號利港中心地下G08及G10號舖
鰂魚涌康山道2號康怡廣場1樓F35至38號舖
【3月30日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】
九龍
深水埗深旺道28號V Walk地下G-20號舖
旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號鋪
尖沙咀梳士巴利道3號星光行地下G03號鋪及1樓102號鋪
彌敦道221及221A號同昌商業大廈地下B號鋪及地庫B號鋪
尖沙咀加連威老道10號加威中心地下及1樓
尖沙咀加拿芬道33-35號發利大廈地下35, 35A, 35N 及2B號舖
尖沙咀廣東道68-80號恆利大廈地下5號及6號舖
旺角西洋菜南街38-40號萬高商業大廈地下至二樓
油麻地彌敦道378彌敦酒店地下B號舖
旺角新世紀廣場1樓148號舖
尖沙咀海防道51-52號地下A-D號舖
橫頭磡聯合道198號樂富廣場1樓1159 號舖
鑽石山荷李活廣場3樓345-346號舖
黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館1樓N125, N126及N127號舖
深水埗欽州街37K號西九龍中心第一層112A號舖
尖沙咀麼地道68號帝國中心地下G38及G42及UG層G50-57號舖
尖沙咀加連威老道地下25A號舖
尖沙咀金馬倫道23-25A號金馬倫廣場地下A及B號舖
尖沙咀金巴利道26號地下1至3號舖
尖沙咀彌敦道86-88A地下
尖沙咀彌敦道36-44號重慶站1樓
尖沙咀北京道73號誠信大廈地下及1樓
尖沙咀廣東道30號新港中心1樓111至112號舖
尖沙咀柯士甸道29號地下01號舖
尖沙咀廣東道33號尖沙咀中港城1樓19號舖
尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖
佐敦佐敦道31-37號百誠大廈地下A4號舖
油麻地彌敦道539及539A號地下
旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖
旺角西洋菜南街160-162號地下
旺角彌敦道625及639號雅蘭中心地下G15至19號及1樓104號舖
旺角彌敦道750號始創中心地下G12至16號舖
大角咀奧海城二期UG層UG11號舖
紅磡黃埔花園聚寶坊地下G19及20號舖
新蒲崗太子道東638號Mikiki地下G17及18號舖
九龍城賈炳達道128號九龍城廣場UG層UG20至22及UG25A號舖
九龍灣偉業街33號德福廣場地下G36號舖
牛頭角道77號淘大商場一期G層G59及60號舖
觀塘觀塘道418號apm1樓L1-26A號舖
油塘高超道38號大本型1樓124號舖
新界
東涌達東路20號東薈城1樓116號舖
大埔南運路9號新達廣場1樓A05號舖
元朗開心廣場地下G1及G2號鋪
屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖
將軍澳景嶺路8號都會駅2樓L2-034號舖
上水新康街72號地下
葵芳興芳路223號新都會廣場2樓219號舖
上水新豐路104-104A號
上水智昌路3號上水中心2樓2038A, 2045及2046號舖
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓257-258號舖
荃灣綠楊坊地下G10-11B號舖
馬鞍山新港城中心2樓2311-12號舖
天水圍天華路30號T Town South 1樓S106舖
將軍澳重華路8號東港城1樓136至137號舖
沙田大圍道55-65號金禧花園地下9號舖
上水龍運街8號新都廣場1樓104及105號舖
元朗青山公路249-251號元朗廣場G/F 001-002 及064號舖
時代廣場南翼3樓15-16號舖
將軍澳欣景道8號新都城中心二期1136至1138號舖
將軍澳唐俊街9號PopCorn 2期1樓F108-110號舖
沙田沙田正街18號新城市廣場一期3樓357號舖
沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖
沙田銀城街1號置富第一城地下G18B, G19-20及G24A4號舖
大埔安邦路3號大埔超級城C區2樓577至578號舖
太和大埔太和路12號太和廣場(東翼) 2樓209及210號舖
上水龍琛路39號上水廣場4樓409A號舖
元朗青山公路138號地下及閣樓
天水圍天恩路18號置富嘉湖二期地下G12號舖
青衣青荃路33號青衣城2期2樓215號舖
屯門屯成街1號屯門市廣場一期2樓2057至2060號舖
屯門屯隆街1號錦薈坊3樓311至313號舖
屯門屯門鄉事會路83號V City 地下G11號舖
荃灣楊屋道1號荃新天地地下G73, G75A及B號舖
荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊地下G21至23號舖
荃灣眾安街51號地下
責任編輯：王芷瑩