【新冠肺炎】疫情衝擊一家5口「半失業」狀態　港媽：點捱多三個月？

新冠肺炎全球大流行，本港多個行業大受衝擊，旅遊業及服務業更首當其衝，有人被裁員減薪，有人更被逼放無薪假，變相處於失業狀態。港媽王太原本一家七口各自有工作，但受到疫情衝擊，她坦言全家人現時「被逼」處於失業狀態，要不沒有工作，要不被僱主安排放無薪假，擔心不知道何時才能復工。

港媽王太的父母和弟弟住在公屋，由於需要媽媽幫忙照顧孩子，她和妹妹都租住在媽媽附近，方便一家人互相照顧。王太的爸爸從事三行做裝修，因年事已高近年已經轉為散工，自從農曆新年至今，爸爸跟隨的判頭都未接到工程，「依家日日係屋企望天打卦，不過都無辦法，當抖抖囉！」

媽媽主力負責接送她及妹妹的孩子放學，中午則到附近的小學兼職派飯，中小幼停課了，變相也要待業在家。

王太的弟弟去年大學畢業後，原本在中醫診所做兼職助理，準備今年5月的中醫執照考試，早前因口罩及酒精短缺，診所已停止了針灸、推拿及拔罐等中醫服務，診所求診人數大減，他被編更的日數也大幅減少，由原本每周3日至4日，每日5至8小時，減少為每周1日，每次6至8小時。

至於任職飲食業的妹妹，她坦言「妹妹行咗衰運」，其任職的店鋪新年後剛好要停業裝修，原本集團安排分流她們到其他的餐廳上班，

現在唔敢出街食飯，她獲安排的餐廳都要減人手，點知上個星期餐廳連堂食晚市都停埋，即係唔使返工啦！

▲ 政府限制餐廳的用餐人數。（黃建輝攝）

至於王太自己任職零售業，收入主要靠基本薪金及銷售佣金，公司業務是向食店批發食物，主要客戶是酒店採購部。王太表示，自己去年夏半年發生社會運動，自由行旅客大幅減少，很多酒店已經減少落單，本來聖誕節及農曆新年的訂單已經輕微增加，誰知農曆新年過後，疫情一波未平一波又起，她坦言自從去年6月至今，已經有7個月只能領取基本薪金，

公司出了通告，希望員工可以根據自己手頭上的工作，自己申請放無薪假的日數，阿妹自己唔想放，但佢主管都申請咗8日，佢都唔敢拎得太少！

王太慶幸丈夫及妹夫的工作暫時不受太大影響，丈夫的公司雖然集體減薪共度時艱，但幸好農曆新年前已出了花紅及雙糧，「如果新年後出，真係渣到無！」妹夫的公司目前只宣布凍薪。

不過，王太的媽媽為了減輕她們兩姐妹的家用負擔，上個星期趁金價高的時候，把原本私己金條賣出，較當年購買時賺了2萬多元，

阿媽話依家留多點現金傍身，如果經濟再差落去，一家人還可撐住！

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責任編輯：王俊賢