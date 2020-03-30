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【新冠肺炎】再有兩人違檢疫令判監6周及10天　1男指家居隔離「非常悶」擬離港

社會 12:36 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

兩名香港男子於2月從內地返港後未有遵守檢疫令，離開住所並嘗試離港，兩人被票控違反檢疫期間的限制，案件今（30日）於西九龍裁判法院提堂。兩人承認控罪，裁判官判刑時指，醫護人員努力守護大家健康，但要達到目標仍須市民合作。其中1名被告表示於住所隔離感到沉悶，希望到內地遊樂而犯案。裁判官斥被告行為自私到極點，故判囚6星期；另1名被告則被判監10天。

兩名被告黃義強及謝永鈺(37歲)，各被票控1項違反檢疫期間的限制。傳票指，黃於2020年2月13日在未得衞生署授權人員批准下，違反同年2月10日向他發出的檢疫令，即離開深水埗南昌邨的居住單位；謝則於同年2月12日違反檢疫令，即離開荃灣梨木樹邨的居住單位。

兩案今提堂，兩人均承認控罪。兩人今天沒有律師代表，並向主任裁判官羅德泉表示沒有求情說話。裁判官判刑時指，案發時香港疫情嚴重、人人自危，而防疫及醫護人員日以繼夜地努力工作，盡最大努力去阻止疫情擴散及保護大家健康，但要達到目標仍須市民配合，被告違反檢疫令的行為不負責任。
 
裁判官斥責黃因感到悶而打算離境，行為自私到極點，黃一度打算辯駁，但裁判官指看不見任何減刑因素，最終判處黃監禁6星期，而謝則被判囚10天，兩人即時入獄。
 
案情指，黃義強於2月10日經港珠澳大橋管制站從內地到港，其後衞生署人員向黃發出檢疫令，黃須於2月10日至23日期間居住在報稱住址及不准離港。黃其後於2月13日約早上8時16分，於港珠澳大橋管制站被入境處人員截停，當時黃正試圖離港，黃其後被送往隔離營。警誡下，黃表示因為在住所內感到非常悶，「想返內地玩下」。
 
另一名被告謝永鈺則於2月8日經深圳灣管制站從內地到港，其後衞生署人員向謝發出檢疫令，謝須於2月8日至21日期間居住在報稱住址及不准離港，謝其後於2月12日約早上8時11分，於深圳灣管制站被入境處人員截停及送往隔離營。

記者：王仁昌

衞生署 新冠肺炎 武漢肺炎

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