【愛情長跑】王君馨與丈夫真愛戰勝Long D　Grace：遠距離戀愛一點都不簡單【有片】

▲ 王君馨與老公相戀12載，經歷過遠距戀及分手終認定對方。

王君馨（Grace）與老公Danny十分恩愛。王君馨最近拍片以「君馨的愛情故事（上集）」為題，分享夫婦之間的愛情故事。當年，二人拍拖後，王君馨與Danny分別在香港、紐約發展，結果這段12年的遠距離愛情長跑有變異，兩人戰勝了距離在2016年結婚。

王君馨寫道：

見到大家都留言話好想我分享同老公的故事 12年的愛情長跑加上遠距離戀愛的確一點都唔簡單 所以今次拍左條片同大家分享下我同老公由相識到拍拖到結婚的經歷 由於影片太長 所以今次分開了上下集 大家睇完上集 記住等睇埋下集呀！

Grace憶述，在19歲時於紐約一間咖啡店做暑期工，邂逅了穿著皮衣的丈夫Danny，更發現男方是其好友的友人。

▲ 王君馨與老公於咖啡店的角落認識。（王君馨YouTube截圖）

王君馨憶丈夫飲口水尾

王君馨說：「Danny的3位朋友都喝酒，唯獨是他一個想喝沒有酒精的飲品，當時我覺得他很乖巧，更推介了他喝Caramel Mocha。」

本來十指不沾陽春水的Grace，首度於咖啡店為客人精心炮製一杯特甜的Caramel Mocha：「品嚐過後便將試味後的湯匙放進杯內，令Danny喝我的口水尾，很不衛生！」

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▲ 王君馨透露對老公一見鍾情，更發現是好友的友人。（王君馨YouTube截圖）

王君馨夫婦緣份早注定

其後，每次Danny光顧時的必定點Caramel Mocha，而且每杯都是由Grace親手弄製。

Grace又大爆Danny有次約會她：「一連兩日都有約，所以我拒絕了他，並看見他的樣子很失落，然後我便問他星期日會否有空。」

之後，他們發現彼此都住得很近，相隔的距離連一分鐘車程也不需要，且在同一個球場打手球，十分有緣。

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▲ 王君馨與老公曾因遠距戀而分手。（王君馨IG圖片）

遠距離戀愛

二人正式拍拖不久，Danny便帶Grace見家長：「Danny的家人是台灣人，他們很Sweet，第一次見家長已是見整個家族，共11個家庭成員。」

她很感恩獲得對方家人的愛錫：「我只是一個很普通的女生，但他們很nice、很接納我，是一個很好的經歷。」

開學後，Grace與Danny便開始遠距離戀愛，約2、3星期才見一次：「首一年都是有點壓力，因為少見面。當時我們都不是基督徒，尚未建立信任。」

拍拖約兩年，Grace便考進了中大交流一個學期：「半年沒見面也沒有信心，因而便分手了。」

▲ 王君馨與老公認定了對方。（王君馨IG圖片）

縱然二人經歷過分手，Grace認為：「當時的我覺得如果我們是命中註定會在一起，我們經歷任何事也會在一起。」二人再見亦是朋友，一直有聊天及互相關心。

在香港的暑假，Grace參加了香港小姐競選並勇奪亞軍，開始其演藝事業。

她坦言：「曾患過憂鬱症、暴飲暴食，之後信主了，然後想跟很多人傳福音，因而也找了Danny。剛出身的他也遇上很多困難，而我們也想知道自己是不是對方的唯一。」最終，他們認定了對方。

Grace透露於婚前曾遇見試探，將於下集分享拍劇時對對方動真情的經歷。