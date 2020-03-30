【留家睇騷】尊尼事務所舉行YouTube演唱會　旗下偶像歌手打氣騷免費任睇

▲ 尊尼事務所安排網上音樂會。（影片截圖）

新冠肺炎在亞洲區肆虐，其中日本確診數字亦不斷上升，日本演藝界也受到重擊。近日擁有不少偶像藝人及組合的尊尼事務所，特別為疫情安排旗下藝人演出，由即日至3月31日在網上免費觀看，任睇包括山下智久、Hey! Say! JUMP等的精采演出。

尊尼事務所早前宣布，安排旗下藝人演出《Johnny Happy Live With You》，並在網上公開免費觀看，令不少喜愛日本演藝音樂的粉絲驚喜，表演名單包括Travis Japan、山下智久、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、A.B.C-Z、King & Prince等等。

▲ 多位尊尼旗下藝人將會演出。（影片截圖）

表演場館雖沒有觀眾，但工作人員依然暖心在場內鋪上燈飾，營造出現場燈海氣氛，而舞台設計及燈光效果也一絲一苟，絕對誠意十足。

播放頻道連結：

活動時間：3月29日至3月31日

演出團體：

3月30日 16:00(日本時間)：Travis Japan、山下智久、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2

3月30日 20:00(日本時間)：KAT-TUN、A.B.C-Z、King & Prince