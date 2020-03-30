【新冠肺炎】食環署昨巡逾3000食肆未檢控　食衞局：票控與否待前線執法人員決定

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，港府上周六(28日)傍晚起要求餐飲業限制入座人數及餐桌距離。食衞局副秘書長陳偉基稱，食環署昨日巡查逾3000間食肆，警方亦曾到其他公眾場所巡查，暫時未收到檢控個案，又坦言明白難監管所有食客飲食完後戴回口罩，強調都要靠市民自律。

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食衞生局副秘書長陳偉基今早接受電台節目時指，食環署昨日巡查逾3000間食肆，警方亦曾到其他公眾場所巡查，暫時未收到檢控個案，形容實施初期大部分食肆及市民都合作。

他稱，禁止4人以上於公眾地方聚集的新規例剛開始生效，明白公眾要時間熟習新規例，昨日都是以教育及勸喻為主；至於會否作出票控，需留待前線執法人員決定，但主要希望市民自律守法，盼未來2個星期內盡量避免不必要的外出，而會否延長多14日，要視乎疫情發展。

陳偉基解釋，新規例下無論是私人或是公眾物業，只要容許公眾人士隨意進入，便納入規管範圍。至於在公眾地方派發口罩，一般可獲豁免，但希望主辦方考慮活動的傳播風險。

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有餐飲業界反映難以監管所有食客飲食完後戴回口罩，陳偉基坦言明白當中的困難，但過去不少個案都在餐飲之間將病毒傳播，規例難列明酒吧顧客「飲幾耐就要戴口罩」，都要靠市民自律。

陳偉基續指，限制每張枱相隔1.5米距離是按專家以飛沫傳播計算，但並非每張枱都需要用尺量度，認為是否屬於聚集可自行判斷，執法人員如認為太密集都可要求散開；而婚宴屬於餐飲服務及公眾場所聚集，要跟從規例指示，限制4人一張桌，距離1.5米。

對於排隊買外賣是否等於聚集，他則指一般排隊不等同聚集，但警方發現有人阻礙公眾地方，亦有權作出勸喻。

責任編輯：陳正怡