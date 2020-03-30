【港鐵怪客】阿伯緊抱女伴伸手入褲亂摸　目擊乘客嘩然：希望你們用搓手液清潔雙手

新冠肺炎肆虐，本港每日都持續新增確診個案，香港人都加強個人衛生意識。惟近日有市民於港鐵目擊大叔與女伴在車廂內擁抱，更一度伸手入褲內，旁若無人，令人嘩然。

有網民上載兩段影片到fb，從影片可見，一名身穿深藍色上衣、牛仔褲的大叔緊緊擁抱坐在旁邊盤起頭髮的女伴，然後伸手入女伴褲內有所動作。從影片可見車廂內有不少乘客，惟二人未有理會其他人。

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影片於網上瘋傳，不少網民都驚呼「好嘔心、核突」，拍片者亦留言，表示希望片中人「一定要用酒精搓手液清潔雙手」。

早在本月19日，有一名外籍人士乘搭港鐵港島綫時，故意拉下口罩再舔手指，將口水抹在扶手上，行為極不檢點，網民狠批「缺德」。港鐵晚上批評此等行為妄顧公共衞生，予以強烈譴責，並報警處理。

其後事件男主角的Joel Werner，在社交網站帖文向全港市民道歉，承認自己輕視了當下疫情的嚴重性，而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友，「我現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。」

除了港鐵怪客，亦有無品食客拒戴口罩進入食肆，有深水埗大媽光顧譚仔拒戴口罩，詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：王俊賢