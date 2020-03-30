本港最新工資中位數為$18200　較前年同期增3.8%

▲ 政府統計處公布本港僱員最新的每月工資中位數，去年5至6月的工資中位數為18200港元，較前年同期的17,500港元增3.8。(經濟日報資料圖片)

政府統計處公布本港僱員最新的每月工資中位數，去年5至6月的工資中位數為18200港元，較前年同期的17,500港元增3.8%，但按年增加的百分率，則較2017的4.1%及18年的4%減少。

據統計處資料顯示，2017年5至6月的工資中位數為16800港元，較2016年增加4.1%；2018年5至6月的工資中位數，則較2017年增加4%，2019年同期的則較18年增加3.8%，反映去年工資中位數按年增加的百分率較過去減少。

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以性別劃分，男士的工資中位數為20700港元；女士則為15900港元；專上教育程度的工資中位數為27800港元，較前年同期增2.2%；工資中位數最高的首3個行業為教育及公共行政、金融及保險、電力及燃氣供應。

至於每小時工資方面，去年5至6月的中位數73港元，較前年增加3.6%，男性的每小時工資中位數為81港元，女性為64.7港元。另外，每小時工資中位數最高的首3個行業，亦是教育及公共行政、金融及保險、電力及燃氣供應。

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責任編輯：洪芷晴