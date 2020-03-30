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【英國疫情】全國確診數字直逼二萬人　改建英國機場作臨時停屍間

健康 15:51 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

全國確診數字直逼二萬人，改建英國伯明翰機場作臨時停屍間。

新冠肺炎最近於英美等地大爆發，英國確診數字直逼二萬人，死亡個案亦已超過1200人。英國當局決定，把伯明翰機場（Birmingham Airport）改建為臨時停屍間，以應付更多的死亡數字，預計完成整個改建工程後能接收高達1萬2千具遺體。

綜合英國《衛報》及其他報導，因應對地疫情嚴峻問題，英國議會決定緊急把伯明翰機場（Birmingham Airport）其中一處停機坪改建為臨時停屍間，預計第一期改建後能夠接收至少1500具遺體，若疫情加劇嚴重，會繼續擴建，預計最後最多可容納12000具遺體。

預計完成整個改建過程，臨時停屍間可接收至少1萬2千具遺體。（網上圖片）

【新冠肺炎】西班牙逾2千死亡溜冰場作停屍間 有年老患者被遺棄死在護老院

伯明翰機場位於英國的西米德蘭茲郡，該處正是全英國疫情最嚴重的地方之一，該郡已有至少40宗死亡病例。而截至香港時間今日早午為止，已有至少19784宗確診個案，以及至少1231宗死亡個案，確診人數直逼二萬大關。

自從新冠疫情爆發後，英國多個機場已經關閉，包括英國第二大的格域機場（Gatwick Airport）以及倫敦城市機場（London City Airport）等。

責任編輯：王俊賢

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