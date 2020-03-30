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【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差　項明生：食得鹹魚抵得渴

健康 14:28 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新冠肺炎蔓延全球，各國政府都實施限制入境政策，旅客都必須接受隔離。正當各地政府都呼籲旅客勿出國旅遊時，有不少人仍堅持出發旅行。旅遊達人項明生今日（30）撰文，對於堅持旅遊，但同時要求港府包機救援的人士表達不滿，呼籲大家應留在家中抗疫。

項明生於fb撰文，表示看到新聞追訪一名被困秘魯的港女，該名港女3月5日出發，當時全球疫情已非常嚴重，但她堅持出發，惟當被隔離後，她不停抱怨「旅舍唯有就地取材給我們一些比較差的食物。」「隔離期間三餐都係劣食!」

【空櫈婚宴】政府限制4人以上聚集　新人擺酒每圍只坐4人場面冷清

項明生認為，港女應為自己的行為負責，而更不應該抱怨宿舍提供的食物差：

當醫護呼籲大家Stay Home時, 你還在秘魯不停呃like影靚相。陽光燦爛的天空之城馬丘比丘獨步絕美, 打卡一刻你可曾想到, 有咁耐風流? 天有不測之風雲, 最少都應該出發前自己買個旅遊保險，而不是出事時叫政府同市民幫你埋單吧?

最後他更直斥，該名港女不要輸打贏要，而是應該Stay Home。

【無品食客】大叔觀塘apm拒戴口罩闖餐廳　遭阻止後對食客狂咳灑胡椒粉

文章全文請見【下一頁】

文章獲項明生授權轉載。

網絡熱話 Hostel 項明生 斯里蘭卡 秘魯 新冠肺炎 武漢肺炎

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