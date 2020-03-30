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【新冠肺炎】86港人仍滯留秘魯　消息指港府與航空公司商討派包機到秘魯接載

社會 13:16 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情全球擴散，秘魯早前宣布緊急關閉航空以及陸路運輸，一名64歲滯留港人當地確診後不治，入境處至昨日中午接獲86名滯留秘魯的港人求助。有傳媒引述消息指，港府正與航空公司商討，派包機到秘魯接載滯留港人的細節。

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傳媒引述消息指，政府正與航空公司商討派包機到秘魯接載滯留港人的細節，求助者分布4個城市，其中2個城市距首都利馬超過1000公里，須安排內陸機及陸路交通接載到首都利馬機場；惟現時秘魯全國封鎖，安排交通是很大的挑戰。

入境處截至昨日中午共接獲86名滯留秘魯的港人求助，正協助當地港人的葵青區區議員周偉雄指，部份滯留港人居於早前不治的確診港人入住酒店，酒店已經封鎖，所有住客被當地政府要求隔離1個月至3個月不等。

周偉雄稱，現時滯留港人心情焦急，暫時沒有病徵，不獲病毒檢測，同時面臨糧食短缺問題，期望特區政府提供協助。

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至於摩洛哥方面，入境處昨亦接獲150名港人關於摩洛哥返港行程的求助，當中113人乘坐不同航班返港或已作返港安排，現仍有37人滯留當地。在港的吳小姐稱其姊及姊夫屬滯留港人之一，因機位不足未獲安排乘坐法國包機離開，惟二人缺乏藥物口罩，急需政府支援，希望當局用包機等方法協助滯留港人離開。

責任編輯：陳正怡

秘魯 入境處 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎

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