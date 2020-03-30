【滯留秘魯】疫症蔓延港女獨遊秘魯被隔離埋怨待遇差　項明生撰文發聲全文

政府包機去接秘魯港女旅客?

昨天看了TVB及有線電視新聞, 追訪番前日生果報訪問過的被困秘魯的港女S小姐, 真係不吐不快。

一個人去旅行，走出Comfort Zone, 需要一個人獨自面對旅途中所有問題，獨自去解決每一道難關，無法怨天尤人，因為這是自己的選擇, 與性別身份年齡無關, 旅途難關本身就是Backpacking的人生訓練。

S小姐在全球疫症漫延的三月五日, 選擇自己一個人去南美Backpack，就是「明知外有毒, 偏向病毒行」, 就應該衡量過風險丶有被困的心理準備。我很佩服她死都要去旅行的無比勇氣, 但對其忽然在鏡頭前公主病發作, 恍若兩人:

「旅舍唯有就地取材給我們一些比較差的食物。」「隔離期間三餐都係劣食!」

小姐, 你去Cusco住Hostel, 以我經驗, 大約US$10/晚。而你選擇住 Hostel中最Cheap的房種Dorm (通常十多人同房, 睡錄架床, 男女混住), 最平只收US$3~5/晚。平時Hostel的免費早餐也只是麵包、麵包、麵包, 昨晚TVB影到仲有麥皮牛奶, 難道秘魯人民欠左backpacker香檳、三文魚及Parma Ham半熟溫泉蛋嗎?

「我希望香港政府, 支付我隔離期間的食宿費用」

當醫護呼籲大家Stay Home時, 你還在秘魯不停呃like影靚相。陽光燦爛的天空之城馬丘比丘獨步絕美, 打卡一刻你可曾想到, 有咁耐風流? 天有不測之風雲, 最少都應該出發前自己買個旅遊保險，而不是出事時叫政府同市民幫你埋單吧?

不知什麼時候開始，有港孩旅途遇到問題，就搵個議員要求政府派包機去接送，咁樣全部旅遊保險公司都可以執笠啦！￼明明自己住緊青年旅社，會抱怨晚餐沒有A5和牛同生蠔龍蝦？同懸掛八號風球就去海邊追浪，要消防員冒生命危險去搶救有什麼分別呢?

做人應該有同理心，我當然同情現在被困海外的每一個香港旅客, 不論是團友還是自由行。我也曾經Backpack過十多年, 我在秘魯Cusco時曾經去過她被困的Hostel, 在斯里蘭卡遇到恐怖襲擊、在俄羅斯俾警察打劫，但是我從來沒有想過要找政府幫手, 食得鹹魚抵得渴, 自己救自己。

去旅行可以去到盡, 但就不要輸打贏要。Stay Home吧, 公主~

3月30日￼12:23am新聞：入境處正安排包機丶接載滯留秘魯港人回港￼。應該由乘客自費付機票錢，不應由納稅人埋單。

文章獲項明生授權轉載。