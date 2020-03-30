【新冠肺炎】負壓病床使用率急升51確診者未送院　一文看清未送院確診者居住大廈

▲ 本港負壓病房使用量已達7成，至今仍有51名確診者未送院。（資料圖片）

本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎確診達642宗，由於公立醫院負壓隔離病床使用率急升，有51名確診者未獲送院。醫管局行政總裁高拔陞表示，局方會在這個星期內，陸續開啟第二線的隔離病床供予情況穩定或康復中的病人，以騰出最高規格的第一線隔離病床，預計可再提供400張隔離病床，目前仍在探討能否在每個醫院聯網增加多十幾張第二線隔離病床，以紓緩醫療壓力。

根據衞生防護中心資料顯示，由1月23日首宗確診個案起，每名患者會即時被安排送院隔離治療，但自從上周五（27日）起，有31名確診患者在確診後未能夠即時入院，到上周六（28日）升至44人，到昨日（29日）最新數字達51人。

全港48幢未送院確診者居住大廈

灣仔軒尼詩道310至312號

尖沙咀麼地道31-43號海景大廈

佐敦長樂街242號

中環歌賦街32號

山頂種植道45號

半山漢寧頓道8號漢寧大廈

西營盤德輔道 西217號217

薄扶林摩星嶺道61號福利別墅

九龍灣君立酒店

元朗青山公路211-223號喜利大廈

紅磡佛光街30號

紅磡灣紅樂道12號

大埔汀角路下坑村

旺角智選假日酒店

半山羅便臣道83號輝鴻閣

西營盤皇后大道西華麗都會酒店

九肚山麗坪路玖瓏山

何文田山道大夫第A座

西營盤皇后大道西華麗海景酒店

薄扶林道101號學士臺2座

半山敦皓

灣仔永德大廈B座

大角咀帝柏海灣1座

沙頭角崗下村

銅鑼灣香港柏寧酒店

觀塘康利苑1座

北角維多利中心3座

元朗Grand Yoho10座

尖沙咀晉逸精品酒店

坪洲嘉暉花園

天水圍嘉湖山莊翠湖居1座

觀塘帝盛酒店

沙田第一城8座

將軍澳日出康城領都7座

灣仔香港諾富特世紀酒店

尖沙咀擎天半島3座

尖沙咀華麗酒店

半山宏基國際賓館

銅鑼灣肇明大廈

元朗錦繡花園

何文田常樂街3號冠熹苑

大圍南滘隔田村

旺角亞皆老街4號

石塘咀皇后大道西425W號永華大廈

樂活道2B禮頓山第8座

灣仔謝斐道68-82號恆信大廈

堅尼地城皇后大道西484-496號新安大樓

干德道31號敦皓

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日（29日）在記者會表示對此非常抱歉，指現時要等候入院的病人大部份為正在家居檢疫的病人，但暫時未知實時正在等候的病人人數，參考早前衞生署曾給予家居檢疫的人士的指引，認為病人在等待入院的時候，應參考指引的做法，以減低家居交叉感染的風險。

【新冠肺炎】醫管局向確診但未能即時入院的病人致歉

截至昨日中午，公院共使用1,012張負壓病床，負壓病房的數目是534間，其使用量分別是62%及74%，即時現時本港負壓病房使用量已達7成。醫管局行政總裁高拔陞今日（30日）表示，確診病人住院時間比較長，約需留院17至20日，因此對病床的使用量需求很大，針對現時隔離病床的供應量已接近飽和，預計這個星期內陸續開啟第二線的隔離病床，騰出最高規格的第一線隔離病床予病情較重的病人。

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記者：陳子謙