【新冠肺炎】負壓病床使用率急升51確診者未送院 一文看清未送院確診者居住大廈
本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎確診達642宗，由於公立醫院負壓隔離病床使用率急升，有51名確診者未獲送院。醫管局行政總裁高拔陞表示，局方會在這個星期內，陸續開啟第二線的隔離病床供予情況穩定或康復中的病人，以騰出最高規格的第一線隔離病床，預計可再提供400張隔離病床，目前仍在探討能否在每個醫院聯網增加多十幾張第二線隔離病床，以紓緩醫療壓力。
根據衞生防護中心資料顯示，由1月23日首宗確診個案起，每名患者會即時被安排送院隔離治療，但自從上周五（27日）起，有31名確診患者在確診後未能夠即時入院，到上周六（28日）升至44人，到昨日（29日）最新數字達51人。
全港48幢未送院確診者居住大廈
- 灣仔軒尼詩道310至312號
- 尖沙咀麼地道31-43號海景大廈
- 佐敦長樂街242號
- 中環歌賦街32號
- 山頂種植道45號
- 半山漢寧頓道8號漢寧大廈
- 西營盤德輔道 西217號217
- 薄扶林摩星嶺道61號福利別墅
- 九龍灣君立酒店
- 元朗青山公路211-223號喜利大廈
- 紅磡佛光街30號
- 紅磡灣紅樂道12號
- 大埔汀角路下坑村
- 旺角智選假日酒店
- 半山羅便臣道83號輝鴻閣
- 西營盤皇后大道西華麗都會酒店
- 九肚山麗坪路玖瓏山
- 何文田山道大夫第A座
- 西營盤皇后大道西華麗海景酒店
- 薄扶林道101號學士臺2座
- 半山敦皓
- 灣仔永德大廈B座
- 大角咀帝柏海灣1座
- 沙頭角崗下村
- 銅鑼灣香港柏寧酒店
- 觀塘康利苑1座
- 北角維多利中心3座
- 元朗Grand Yoho10座
- 尖沙咀晉逸精品酒店
- 坪洲嘉暉花園
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居1座
- 觀塘帝盛酒店
- 沙田第一城8座
- 將軍澳日出康城領都7座
- 灣仔香港諾富特世紀酒店
- 尖沙咀擎天半島3座
- 尖沙咀華麗酒店
- 半山宏基國際賓館
- 銅鑼灣肇明大廈
- 元朗錦繡花園
- 何文田常樂街3號冠熹苑
- 大圍南滘隔田村
- 旺角亞皆老街4號
- 石塘咀皇后大道西425W號永華大廈
- 樂活道2B禮頓山第8座
- 灣仔謝斐道68-82號恆信大廈
- 堅尼地城皇后大道西484-496號新安大樓
- 干德道31號敦皓
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日（29日）在記者會表示對此非常抱歉，指現時要等候入院的病人大部份為正在家居檢疫的病人，但暫時未知實時正在等候的病人人數，參考早前衞生署曾給予家居檢疫的人士的指引，認為病人在等待入院的時候，應參考指引的做法，以減低家居交叉感染的風險。
截至昨日中午，公院共使用1,012張負壓病床，負壓病房的數目是534間，其使用量分別是62%及74%，即時現時本港負壓病房使用量已達7成。醫管局行政總裁高拔陞今日（30日）表示，確診病人住院時間比較長，約需留院17至20日，因此對病床的使用量需求很大，針對現時隔離病床的供應量已接近飽和，預計這個星期內陸續開啟第二線的隔離病床，騰出最高規格的第一線隔離病床予病情較重的病人。
【新冠肺炎】醫管局計劃本星期內再提供400張隔離病床 以舒緩醫療壓力
【新冠肺炎】醫管局：病情穩定的病人需要隔離多於治療 等病毒變成陰性
記者：陳子謙