【抗疫食譜】保護肺部抵抗病菌入侵　營養師推介5款強化呼吸系統護肺食物

▲ 營養師推介5款護肺食物。

新冠肺炎疫情持續，除了戴口罩、勤洗手、注意家居衛生外，增強體魄及免疫力，預防病毒入侵，也是大眾可以做到的事。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）近日Facebook上分享了5款護肺食物，要強化呼吸系統健康，不妨多吃。

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Annie表示，在傳統觀念中要「以形補形」，補腦要食豬腦，產後進補要食豬腳薑，補肺就會喝豬肺湯。但其實這些說法沒有真正科學根據，而且豬肺難以清潔處理，清洗步驟繁瑣複雜，因此她推介了5款護肺食物如下：

奇異果

奇異果含有豐富維他命C同纖維，維他命C是強效抗氧化物，有助增強免疫力，預防呼吸道感染。

其他富維他命C食物：柚子、燈籠椒、橙等。

野生三文魚

三文魚含有豐富奧米加三脂肪酸，有預防和抗炎的作用。Annie表示，有研究亦發現，三文魚有助減低患上哮喘的風險。不過野生三文魚的奧米加三脂肪酸含量較高，如果是人工養殖的三文魚，營養會大打折扣。

其他富奧米加三脂肪酸食物：鯖魚、野生吞拿魚、合桃、亞麻籽。

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杏仁

杏仁含有豐富維他命E。維他命E有助強化維他命C的功效。有研究指出，維他命E有助強化肺部功能。

其他富維他命E食物：牛油果、橄欖油和葵花籽油等。

綠茶

綠茶含有抗氧化成分兒茶素，屬於黃酮類化合物。有研究發現，黃酮類化合物有抗炎和抗敏感的作用。

其他富黃酮類化合物的食物：黑朱古力，洋蔥，紅酒，紅菜頭等。

西蘭花

西蘭花含有豐富礦物質，包括鈣，鎂，和鉀等。有研究發現，這些微量營養素都有助舒緩哮喘的情況。

其他富以上礦物質的營養食物：全穀物類麵包，菠菜，奇亞籽等。

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責任編輯：陳昊淋