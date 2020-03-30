【集體染疫】長輩病逝17家人岀席喪禮中招　媽媽疑染疫亡與長輩同一病房病逝

▲ 英國一個大家族出席完長輩的喪禮後，疑集體感染新冠肺炎，其中65歲的媽媽首先病歿。

要控制新冠肺炎疫情擴散，必須減少群眾聚集，包括忍痛不出席喪禮！英國一個大家族兩星期前，不理勸告集體出席長輩的喪禮，結果數天後疑齊齊染上新冠肺炎，先後出現病徵，其中65歲的媽媽更先行一步病逝，更是與長輩死於同一病房中。

據英國《每日郵報》報道，來自英國伯明翰的65歲婦人Susan Nelson疑染上新冠肺炎病逝，連同16名家人亦集體中招，相信他們兩星期前集體出席喪禮累事。

他們的86歲長輩Sheila Brooks上月去世，3月13日舉殯，當時英國的疫情已經肆虐，但仍有不少民眾懶理，以「佛系」抗疫。這個大家族也集體出席長輩的喪禮，結果17名家庭成員都先反出現新冠肺炎症狀。

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3日後不斷咳嗽氣喘送院

65歲的婦人Susan Nelson染疫前沒有潛在健康問題，3月16日即出席喪禮3天後，她出現不斷咳嗽、氣喘等新冠肺炎症狀，需送院救治；19日後她病情惡化，直至上周二在丈夫的陪同下病逝。巧合地，Susan與86歲的Sheila死於同一病房中。

34歲女兒Amanda亦疑染上新冠肺炎病重，未能見媽媽最後一面；而67歲的爸爸病情較輕，獲准守在病榻前至愛妻最後一刻。至於其他家庭成員亦陸續出現病徵。

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女兒後悔︰新冠病毒毀了我們

Amanda對於媽媽離世感到悲痛，形容媽媽是家庭中心，是眾人的開心果，她對於不顧疫情出席葬禮感到相當後悔，她呼籲眾人要暫別社交活動。

新型冠狀病毒毀了我們一家，在疫情中與人近距離接觸是瘋狂的行為。

截止今日（30日），英國確診人數迫近2萬人，逾1,200人死亡。

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責任編輯︰林綺玲