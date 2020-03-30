【BB來了】楊怡首度公開懷孕照　準媽媽：一個身體兩顆心跳

▲ 楊怡公布孕照。

現年40歲的楊怡在2016年與羅仲謙結婚，2月時楊怡宣布跟羅仲謙造人成功，將迎接愛的結晶，今日楊怡在社交平台首度公開孕照，準媽媽流露一臉幸福。

楊怡羅仲謙早前宣布為家庭添新成員，楊怡近年亦大減幕前工作，專注家庭。上兩月楊怡與羅仲謙「造人成功」，今次終真正BB來了。

楊怡近月減少露面，懷胎多月照也未曾出現，不過，楊枱今日在IG發布黑白新相，展示幸福。

▲ 楊怡發布懷孕照。（取自IG）

羅仲謙跳海向楊怡表白 愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心

楊怡寫道:

一個身體，兩顆心跳💓素未謀面，卻感受至深....女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你「合二為一，生活同步」同憂同喜，同食同睡 感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯ 人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......❤❤母愛....❤️ 感激viola 為我特意準備的裙子，因為妳，另我認識了他們....Johnny&Susan人生兩個重要的時刻，都有你們的參與和記錄，感激🙏🏻❤

▲ 楊怡暫未公布懷胎幾多月。（取自IG）

楊怡又hastag了「#我的小公主」、「#很想和妳牽牽手」、「每晚都看著妳在滾動」

▲ 羅仲謙楊怡派幸福。（取自IG）

其實早前楊怡已於微博分享BB的超聲波圖片，以及與老公羅仲謙一起派心心的合照，大家都期待小寶寶的來臨。

40歲楊怡，今年2月公布有喜，據知預產期是5月底，羅仲謙曾表示現時最重要給太太專心養胎；二人還以「小羅白」作為BB的花名。

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