  • 21°C
香港時間 : 2020330日 (一) 15:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【BB來了】楊怡首度公開懷孕照　準媽媽：一個身體兩顆心跳

娛樂 13:49 2020/03/30

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

楊怡公布孕照。

現年40歲的楊怡在2016年與羅仲謙結婚，2月時楊怡宣布跟羅仲謙造人成功，將迎接愛的結晶，今日楊怡在社交平台首度公開孕照，準媽媽流露一臉幸福。
楊怡羅仲謙早前宣布為家庭添新成員，楊怡近年亦大減幕前工作，專注家庭。上兩月楊怡與羅仲謙「造人成功」，今次終真正BB來了。

楊怡近月減少露面，懷胎多月照也未曾出現，不過，楊枱今日在IG發布黑白新相，展示幸福。

楊怡發布懷孕照。（取自IG）

羅仲謙跳海向楊怡表白　愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心

楊怡寫道:

一個身體，兩顆心跳💓素未謀面，卻感受至深....女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你「合二為一，生活同步」同憂同喜，同食同睡 感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯

人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......❤❤母愛....❤️ 感激viola 為我特意準備的裙子，因為妳，另我認識了他們....Johnny&Susan人生兩個重要的時刻，都有你們的參與和記錄，感激🙏🏻❤

楊怡暫未公布懷胎幾多月。（取自IG）

楊怡又hastag了「#我的小公主」、「#很想和妳牽牽手」、「每晚都看著妳在滾動」

羅仲謙楊怡派幸福。（取自IG）

其實早前楊怡已於微博分享BB的超聲波圖片，以及與老公羅仲謙一起派心心的合照，大家都期待小寶寶的來臨。

40歲楊怡，今年2月公布有喜，據知預產期是5月底，羅仲謙曾表示現時最重要給太太專心養胎；二人還以「小羅白」作為BB的花名。

有關羅仲謙將為人父的心聲按此

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【On Call 36小時】羅仲謙跳海向楊怡表白　愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心【有片】
18:58 2020/03/04
【On Call 36小時】羅仲謙跳海向楊怡表白　愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心【有片】
【BB大晒】岑麗香兒子1歲生日　香香貼家庭照留住溫馨時光【多圖】
16:27 2020/03/27
【BB大晒】岑麗香兒子1歲生日　香香貼家庭照留住溫馨時光【多圖】
【BB來了】9磅重大隻B提早出生　葉翠翠百感交集：希望平平安安
12:32 2020/02/11
【BB來了】9磅重大隻B提早出生　葉翠翠百感交集：希望平平安安
楊怡 羅仲謙 演員 娛樂人物職業 爸媽心聲 電視劇 TVB

最高瀏覽

【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
13:10 2020/03/29
【新冠肺炎】老翁善意提醒排隊戴口罩　慘遭男子於超市打至重傷不治
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
13:42 2020/03/29
【新冠肺炎】冰島全球首宗雙重感染者存兩種新冠病毒　已變異病毒更具傳染力更致命
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食
11:54 2020/03/29
【出軌斷正】Johnny Depp前妻帶Tesla創辦人回家電梯纏綿　揭Amber Heard婚後一個月出軌偷食