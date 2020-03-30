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【BB來了】羅仲謙首度公開BB性別　愛妻號感激楊怡懷孕偉大

娛樂 14:40 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

羅仲謙感激太太楊怡辛苦陀B。

羅仲謙和楊怡齊齊於社交平台貼孕照報喜，初為父母的羅仲謙和楊怡一起分享迎接女兒的感受。羅仲謙回顧太太楊怡發現自己懷孕的經過，並表示期待小情人的來臨。

羅仲謙貼出家庭照，跟大家分享初為人父的喜悅。

羅仲謙稱辛苦太太楊怡陀B。（取自羅仲謙facebook）

謙仔寫道：

記得那天晚上，回到家老婆神神祕祕指手劃腳的說，你........啦，我似明非明，但又要顧作鎮定，不由自主走來走去，最後說了句，［妳不要亂説，問醫生未？

看着老婆肚子一天一天地大，這幾天我能隔著肚皮和妳接觸

感覺奇妙又自豪，寶貝就在肚子裏成長，生命循環不息⋯⋯我能做的就是更努力的愛護妳們....

期待我小情人的來臨❤❤❤老婆辛苦了
 

羅仲謙楊怡自2月公布有喜，一直未宣布楊怡腹中胎兒性別，不過今日夫婦分別以「小情人」和「小公主」來形容，就知道二人將誕女兒。

羅仲謙期待小公的降臨。（取自羅仲謙facebook）

楊怡首度公開懷孕照　準媽媽：一個身體兩顆心跳，詳情請看：https://bit.ly/39uFU8G

今日楊怡亦同一時間於社交平貼分享最美時光，即將做媽媽的她感受至深。

她寫道：「一個身體，兩顆心跳💓素未謀面，卻感受至深....女人一輩子，大概只有這個旅程，會有人與你「合二為一，生活同步」同憂同喜，同食同睡💓💓💓感恩我能體會這奇妙的旅程⋯⋯人説懷孕的女人最漂亮，我想是因她們臉上會流露出一種孕育生命才有的光芒吧.......❤❤母愛....❤ 感激viola 為我特意準備的裙子，因為妳，另我認識了他們....Johnny&Susan人生兩個重要的時刻，都有你們的參與和記錄，感激」

楊怡同一時發布黑白孕照。（取自IG）

羅仲謙跳海向楊怡表白　愛妻號北上開工堅持一件事讓太太安心，詳情請看：https://bit.ly/2WR00HK

《On Call 36小時》結緣

羅仲謙與楊怡因拍攝TVB劇《On Call 36小時》而定情，據悉當年羅仲謙早對楊怡存有好感，拍劇開夜時，羅仲謙常借故問楊怡想吃甚麼宵夜，目的是可多陪伴對方。不過，羅仲謙當時的宵夜攻勢並未有成功奪得女神歡心。

羅仲謙曾於節目《娛樂大家》中自爆向楊怡的表白過程，憶述於寒冬「跳海」表白，縱然楊怡當時未有即時答應，但後來也被對方誠意感動，開展這段姊弟戀。

羅仲謙與楊怡於2016年結婚，而二人更於早前分享BB的超聲波圖片，有指楊怡的預產期為今年5月。

有關楊怡將為人母的心聲按此

撰文 : TOPick柴犬出動

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