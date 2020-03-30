【新冠肺炎】疫情蔓延多國農場缺勞工限出口　聯合國警告：未來數周全球或糧食短缺

▲ 疫情嚴峻，多國農場缺勞工並限制糧食出口 ，聯合國警告，未來數周全球或糧食短缺。

新冠肺炎疫情蔓延全球，多個國家也「鎖國」，限制入境，並限制糧食出口。聯合國糧食及農業組織首席經濟學家托雷羅（Maximo Torero）警告，各國政府採取的貿易保護主義措施，或導致未來數周全球糧食短缺。

據英國《衛報》報導，托雷羅表示最壞的情況是，各國政府開始設置限制或貿易壁壘，限制了食物的流動。他指，現在是時候保護全世界的食物。疫情嚴峻，多國政府也限制出口，以保護自己國家的糧食供應。例如，哈薩克斯是禁止小麥粉出口，並限制蕎麥、洋葱、薯仔、紅蘿蔔等蔬菜出口，惟該國是全球最大的小麥粉出口國之一。全球第三大稻米出口國越南，也曾提出暫停稻米出口。

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托雷羅指，目前大部分國家的糧食供應狀況良好，惟問題將於數周後出現，但隨著蔬果收成期來到，緊接下來的2個月情況將會加劇。同時，這類農作物的成熟期較短，而且極易腐爛，需靠熟手工人盡快採摘。

托雷羅指出，各國需要謹慎，不要破壞食物價值及物流。但由於多國進行封鎖措施，除非能確保工人的流動性，同時防止病毒傳播，否則難以於收成期招募工人。

法國缺少20萬工人 邀被解僱工人協助

據《路透社》報導，歐盟為最大的水果及蔬菜出口國，農民短缺會影響幾個歐洲頂級供應商的出產。西班牙農業工人工會代表上周表示，近數天缺勤率達50％。法國農民預測，收成期將缺少約20萬工人，已呼籲最近被解僱的勞工協助採摘水果和蔬菜。

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責任編輯：羅嘉欣