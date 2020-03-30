【全球大流行】新冠肺炎傳播力極高1人可致6萬人染疫　 英國專家提醒保持社交距離

▲ 新冠肺炎病毒的傳播力是流感的近3倍，1人可致近6萬人染疫。

新冠肺炎傳染力驚人，全球染疫人數破72萬，香港確診人數達641人。英國一名深切治療專家指出，新冠肺炎病毒的傳播力是流感的近3倍，如果1名病人染病，經多層傳播隨時可致近6萬人受感染，提醒大眾一定要保持社交距離。

經10層傳染 1人可致6萬人染疫

倫敦大學學院（University College London）深切治療醫學院教授Hugh Montgomery指出，新冠肺炎病毒傳播力極高。

他解釋，一般染上普通流感，平均會傳給1.3至1.4個人，假設持續傳染10次，就等於有14個流感病人的源頭都為同一人。而新冠肺炎的傳染力極高，幾乎是普通流感的3倍，1個人可傳給3個人，去到第10層時己可令5.9萬人被首名感染者感染。

保持社交距離 空出醫院床位

他提醒公眾跟從「保持社交距離」指示，這樣才能讓醫院讓出病床、人手及儀器給情況嚴重的患者：

如果你不負責任地認為不介意自己染病，要記住，這不只是關乎你的事，是所有人的事。

大部份感染者症狀輕微，但如果沒有進行隔離，仍然會將病毒傳染給其他人。他指出，少部分患者會在生病第10天感到非常不適，只要一到醫院，就會消耗資源和時間，需要有醫護人員為他檢查。

這就是問題所在：我們的資源有限，呼吸機有限，醫護人手亦有限。如果醫療系統崩潰，我們就不能應付有需要的人。

英國上週一開始禁足

英國一開始採取「佛系防疫」，直至24日才宣布全英國實施3週禁足令。首相約翰遜呼籲市民除了購買必需品，否則必須留在家中，不應與朋友或非同住家人見面。違例者將會面臨30鎊罰款。

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責任編輯：羅嘉欣