【新冠肺炎】迦南幼稚園麗港城分校外籍女老師初步確診　校舍關閉14天至4月12日

▲ 迦南幼稚園麗港城分校一名外籍女老師初步確診新冠肺炎。(資料圖片)

新冠肺炎疫情持續，本港昨日新增59宗確診個案。一名迦南幼稚園（麗港城）分校的外籍女老師初步確診，校舍昨日起關閉14天至4月12日，並取消到校取功課的安排。

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觀塘區區議員李煒林昨日（29日）在社交平台發貼文指，收到消息，迦南幼稚園有外籍老師初步確診新冠肺炎，該名老師最後到校日期為3月23日，期間並沒有與任何家長和學生接觸。

迦南幼稚園（麗港城）分校昨日以 SMS手機短訊向家長發出通告表示，於3月28日（星期六）晚上接獲其校舍一名外籍女老師通知，因身體不適而到私家醫院求醫，其初步化驗對新型冠狀病毒檢測結果呈陽性。現時醫務衞生署已經聯絡她，並跟進覆核病毒測試結果。

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校方為保障全體教職員及家長健康起見，決定於昨日起至4月12日關閉14天，並聘請專業消毒公司到校作徹底清潔消毒，以及取消星期一到校取功課之安排，復活節假期後再聯絡家長跟進取單元物品的安排。

李煒林又指，已敦請管理公司加強附近消毒並要求食環署繼續做好公眾衞生清潔。

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責任編輯：郭詩詩