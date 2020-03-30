UA財務高層獨立屋被爆竊近400萬財物　智利兄弟認罪囚28個月

▲ UA亞洲聯合財務董事總經理長原彰弘。（經濟日報資料圖片）

財務公司UA亞洲聯合財務董事總經理長原彰弘，其位於山頂白加道的獨立屋寓所去年遭爆竊，損失逾250萬元現金及約值147萬元的珠寶。涉案兩名智利籍竊匪今（30日）於區域法院承認1項入屋犯法罪，被判囚28個月。

涉案首被告Romero Gallegos Lucas Alejandro（24歲）及次被告Castro Gallegos Guillermo Antonio（36歲），承認1項入屋犯法罪，控罪指兩人於2019年2月17日，入侵山頂白加道1間獨立屋，偷去9隻手錶、2塊手錶碎片、3條頸鏈、2塊金牌、10個金幣、1條手鏈、10個心口針、1隻戒指、1個行李箱，以及總值逾250萬元的外幣。

案情指，事主長原彰弦於案發當日中午，鎖上單位所有門後離開寓所，當晚其家傭返回單位時，發現單位2樓的燈亮著，事主知悉後即返回寓所，發現單位內有被搜掠痕跡，事主檢查後發現損失上述財物。

事發10天後，首被告於街上被警方截查時一度逃跑，警方追截被告後於其身上起回事主損失的部分財物及大量各種貨幣現金。次被告於同日在附近亦被警方截查，並於其身上搜出部分財物。

辯方求情時指兩被告是兩兄弟，家鄉有1個患有唐氏綜合症的妹妹，母親亦因病需長期依賴輪椅，因此兩人需要金錢照顧家人，兩人是基於嚴重財困而犯案。

法官判刑時則拒絕接受辯方說法，指若然被告受財困困擾，為何又花費金錢買機票由智利來港？明顯兩人是一心來港賺快錢，並選擇將僅有資源花費在來港賺錢之上。

法官又指事主損失總值逾250萬元現金及值約147萬元的珠寶，涉款額高，而即使兩人受財困影響亦非犯案的原因。法官遂以判囚3年半為起點，因被告認罪而獲扣減至判囚28個月。

記者：楊詠渝