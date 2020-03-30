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【缺德街坊】無公德心大叔家中吐痰落街播毒　美孚街坊小朋友路過險中招

親子 14:45 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

無公德心大叔家中吐痰落街播毒，美孚街坊小朋友路過險中招。

新冠肺炎全球大流行，宜做好衞生保護他人及自己，可是美孚新邨有位街坊外出時，他跟同行小朋友竟然差點中「飛劍」，疑一名大叔在家中向窗外吐痰，有播毒之嫌。男街坊將有關事件在網絡分享，提醒大眾在疫情之下更要提高衞生意識。

於昨日（29日），在Facebook群組「Mei Foo美孚」，有名男網民發帖，附有3張相片，相片是向上拍攝美孚新邨一單位中某住戶，有一名大叔在窗邊，位置在平台15座，表示該名大叔在家中吐痰落街，他跟小朋友險些中招。他附粗口大罵：

而家咩時候，畀少少衞生意識好冇？

【自私大媽】大媽搭城巴摘菜心放置巴士椅子上　網民指防疫意識低︰帶病菌毒害家人

缺德播毒大叔疑是慣犯

帖文引起同區網友關注，大罵該大叔行為缺德無公德心，擔心他是否正在接受家居檢疫的隔離人士，有人提議要報警或通知管理處。

此外，亦有不少網民指該大叔是慣犯，表示：「成日掉嘢落樓㗎！上次成個膠樽飛落嚟！」、「早幾日已經見過佢喺五期平台唔帶口罩吐口水/痰落地，周圍仲有小朋友玩緊！」

發帖網民留言補充指會嘗試將此事通知管理處，希望至少會張貼通告，貼在電梯當眼位置提醒大家，又呼籲街坊行過附近小心些，保護自己。

今日亦有網民拍得有大叔在港鐵做出十分不雅動作，大叔伸手到同伴女子褲內亂摸，詳情即睇【下一頁】

【隔離令】家居檢疫人士疑違反隔離令　帶電子手環阿伯深水埗屋邨商場平台「散步」

責任編輯：王俊賢

家庭教育 網絡熱話 健康問題 美孚新邨 疫情 Facebook群組 新冠肺炎 全球大流行

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