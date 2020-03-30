【同心抗疫】Airbnb撐全球10萬前綫醫護　為抗疫英雄提供住宿免感染家人【內附捐款連結】

▲ Airbnb最近就推出一項全球計劃，為逾10萬名抗疫醫療、救護及前綫急救人員提供免費或資助住宿，讓他們安心抗疫。

新冠肺炎全球大流行，各國醫護人員也冒著生命危險守住前綫，甚至不敢回家，以免將疫症傳染家人。Airbnb最近就推出一項全球計劃，為逾10萬名抗疫醫療、救護及前綫急救人員提供免費或資助住宿，並設立救災基金，為全球10萬名前線醫護人員提供免費或補貼住宿，讓他們安心工作。

其實Airbnb早於2012年起已開始名為Open Homes的計劃，為有需要人士提供緊急的免費住宿，如在災難中失去家園的家庭、要住在醫院附近方便治療的病人等，助他們度過難關。

這次Airbnb會將計劃擴大，與各地政府、非牟利組織及其他機構合作，如紅十字會與紅新月會國際聯合會、國際救援委員會及國際醫療團等，協助醫護與抗疫人員尋找適合房源。

▲ 除提供住宿外，其他人還可透過捐款補貼醫護住宿費用。

Airbnb房東可自由選擇是否參與計劃，以及是否免費提供房源並刊登在Open Homes平台上。參與的房源更需要遵循一系列建議事項，包括出租整個房源，及遵守安全及清潔消毒指南，如與客人保持社交距離及每次出租必須相隔72小時等。

房東可將房源定為全額收費、折扣或免費出租，而Airbnb會免除所有服務費用，最多30日或1,800美元（約1.4萬港元）。但房東亦要有心理準備，如醫護人員在住宿期間確診感染新冠肺炎，可能需要延長住宿時間。

▲ Airbnb率先在法國及意大利推出安心住宿計劃，有逾6,000房東響應。（airbnb提供圖片）

上星期初，Airbnb已率先在法國及意大利試行這個安全住宿計劃，兩國的房東們反應也非常積極，在上星期二宣布消息後，已有近6,000 位房東願意提供住宿。計劃目前會於澳洲、新西蘭、泰國、愛爾蘭、加拿大、美國、英國、西班牙和德國開展，第一階段香港並沒有包括在內。

如各地房東們希望了解更多或出租自己的房源，可參考此處。

而除免費及補貼住宿外，Airbnb亦推出捐款服務，可按此查詢，100%收益會直接捐予非牟利組織，支援新型冠狀病毒救災工作。

記者︰黃依情