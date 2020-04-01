【產前產後】妊娠紋成孕婦大敵　婦產科醫生：最好於懷孕初期做足預防功夫

▲ 不少媽媽因妊娠紋的出現而感到自卑，TOPick訪問婦產科專科醫生方秀儀，分享5大預防及治療方法。

妊娠紋是孕婦的大敵，不少孕媽媽因妊娠紋的出現而感到自卑。TOPick這次訪問婦產科專科醫生方秀儀，解構妊娠紋的成因，預防及處理方法。

為何妊娠紋會出現？

方秀儀醫生指出，妊娠紋與生長紋相似，屬皮膚擴張而形成的紋理，亦是萎縮紋的一種。在懷孕期間，雌激素和皮質醇偏高，令皮膚中的彈性纖維停止生長或撕裂。

另外，懷孕時，胎兒在媽媽子宮裡迅速成長，媽媽腹部皮膚過度膨脹伸張，引致彈性纖維斷裂，繼而在皮膚上形成了淡紅色或淡紫色的不規則裂紋。加上，皮下組織所含的膠原蛋白受懷孕因素影響而軟化或重新排列，令妊娠紋更易產生。

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妊娠紋在身體哪個部位找到？

方醫生表示，妊娠紋通常在懷孕24周後出現得最明顯。它普遍在懷孕期間脹得最快和最大的地方，例如肚皮、大腿、乳房附近和臀部都有機會出現妊娠紋。雖然懷孕期間妊娠紋呈紫紅色，比較明顯，但一般來說產後妊娠紋便會變成銀白色斑紋，沒孕期時那麼明顯。

預防妊娠紋有黃金時間嗎？

要預防妊娠紋最好於懷孕初開始著手。

方醫生提醒，婦女可在懷孕前開始多做運動，並多吸收蛋白質，預先幫皮膚增強彈性，有機會能減輕纖維斷裂的情況。或者，婦女可於懷孕14周開始使用防妊娠紋的護膚品，預防妊娠紋出現的機會。

預防妊娠紋有法？

此外，方醫生指在懷孕期間體重急速上升，也是導致妊娠紋的原因之一。所以，孕媽媽在懷胎穩定、可做運動時，也可以進行適當的運動，保持均衡飲食控制體重。她建議，整個懷孕過程中應控制體重增加在10至15公斤內，每個月的體重增加不宜超過2公斤。

有些孕媽媽會使用坊間可買的妊娠紋乳霜、或塗上橄欖油等謠傳有助預防或減淡妊娠紋的東西。她表示，多塗抹潤膚膏於腹部，可增加皮膚水份及彈性，減少皮膚繃緊乾燥的感覺，「但現時仍未有醫學研究指出這些產品有實際功用。」

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醫生建議治療方法

對於治療妊娠紋，方醫生認為媽媽可待寶寶出世後，到合資格的皮膚科專科診所進行醫學射頻、雷射激光療程，刺激膠原蛋白增生，減淡已形成的妊娠紋。不過效果則因人而異，不一定能100%消除妊娠紋。

除此，媽媽也可常按摩產生妊娠紋的身體部位，例如腹部、臀部、乳房、大腿內側、腰部等，能增強肌膚柔韌性。

不過對於預防或淡化妊娠紋的效果，因人而異。

另外，使用妊娠紋乳霜方面，方醫生建議孕媽媽應選擇以保濕潤膚、溫和無添加為主，並應試用小劑量來觀察皮膚會否敏感。

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記者︰梁節儀