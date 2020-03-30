屯門打擊青少年犯罪拘60人　為24歲以下提供社工支援重拾正軌 

▲ 屯門警區「踏影行動」打擊青少年犯罪活動，拘60人。

警方在屯門區展開一項代號「踏影行動」，打擊青少年罪犯活動，行動中拘捕60人，年齡由12至49歲，其中15名仍為學生,大部分人報稱無業；警方已將40名被捕年齡少於24歲的青少年，即時轉介有關社工機構，以提供青少年被捕時，獲得輔助支援，重歸正途。

▲ 檢獲涉嫌數時，使用恐嚇勒索及刑毀的證物。

屯門警區助理指揮官(刑事)警司李淑儀表示，行動在3月22日至29日進行，拘捕60名青少年，包括32男28女，他們涉嫌罪行包括襲擊致造成實際身體傷害、刑事毁壞、勒索、刑事恐嚇、非禮、販毒等罪名被捕。4人已被警方以販毒落，在過去一星期提堂，56人已獲准保釋。

屯門警區反三合會行動組督察盛尉仁指，被捕人士中有7人涉嫌有黑社會背景，他們主要以社交平台或一些區內娛樂場所吸引青少年，例如提供無牌酒吧及吸毒場所，讓青少年流連。

▲ 懷疑吸食冰毒的吸食工具。

警方為打擊有關活動，在搜集相關情報，鎖定背後教唆人士、配合軍裝警員到區內23處娛樂場所、罪案黑點及牌照巡查等，在相關地點搜出21克不同類型毒品，包括可卡因、霹靂可卡因、冰毒及海洛英，檢獲約11.5萬元相信為毒品收益。

另外，警方亦偵破7宗案件，如無牌酒吧、武器庫及3宗毒品案等，包括查獲一宗「毒品快餐車」，檢獲大量證物，包括在一個武器庫內檢獲1把開山刀、1把斧頭、5支鐵通等。

▲ 破獲武器庫檢獲的斧頭、開山刀等。

屯門警區（調查）總督察黃秀玲表示，以往青少年犯罪，一般只限18歲以下人士供警司警戒，但警方為擴展令青少年被捕後，可了解自己所做違法的行為，重拾正軌，以免再墮入法網，提供名為「社區支援服務計劃」元素，由社會福利署資助非政府自願社福機構合作，為24歲以下青少年供輔導和支援服務，減低他們再觸犯法例機會，然而今次被捕60人當中，有40人適合，已即時轉介給有關福福機構由社工跟進個案，務求幫助青少年。

記者：曾秋文、廖傑堯