【新冠肺炎】未有管制人流措施 區域法院法庭人滿之患

▲ 域法院今早處理及時雨信貸高層串謀詐騙案的判刑時，庭內近乎座無虛席。(經濟日報資料圖片)

司法機構早前因應新冠肺炎疫情，而將法庭停擺期限延長至4月13日，期間只處理緊急案件，並會在法院大樓內採取人流管制措施。惟區域法院今（30日）早處理1宗判刑案件時，庭內則未見有管制，大批被告親友同坐於公眾席旁聽，且未有隔行就座，估計庭內連同被告、旁聽人士及記者約有60人。

司法機構早前宣布會於法院大樓內，實施預防及人流管理措施，包括法庭使用者須接受體溫檢測及佩戴外科口罩、實施排隊制度及將法庭和大堂的座位數目將減少約一半等。惟區域法院今早處理及時雨信貸高層串謀詐騙案的判刑時，庭內近乎座無虛席，大批被告的親友於公眾席旁聽，期間未見有排隊或派籌等安排，公眾席上的人士亦未有隔行就座。

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本案涉及財務公司及時雨信貸3名高層早前涉串謀拍賣行董事兼股東，於拍賣客戶抵押的物業時，誘使買家放棄競投，並以底價400萬元將物業售予及時雨其中1名高層，4人早前被裁定串謀欺詐罪成。辯方今求情指本案其實只屬「打尖」，因為及時雨本身亦同意將物業售予高層，各人組織性低。

法官聽罷有關陳詞後，決定將案件押後至4月17日判刑，期間為各被告索取社會服務令報告，各被告獲准保釋候判。

涉案4名被告為及時雨信貸有限公司貸款文員黃麗敏（33歲）、經理孫立基（49歲）、前助理總經理戎文碧（44歲），以及環亞物業拍賣有限公司獨資董事兼股東曾傑俊（54歲）。

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記者：楊詠渝