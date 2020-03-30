【美國疫情】6孩健康爸爸確診2日後驟逝　遺孀悲嘆︰新冠肺炎可殺任何人

▲ 美國一名6孩爸爸確診新冠肺炎2日後驟逝，他的遺孀提醒大家別輕視新冠肺炎。

新冠肺炎疫情肆虐全球，歐美疫情尤其嚴峻，美國截至今日（30日）有14.2萬人確診，當中逾2,400人死亡。美國一名6孩爸爸確診新冠肺炎2日後驟逝，他生前非常健康，他的遺孀提醒大家別輕視新冠肺炎，這種病毒可殺任何人。

確診後2天病逝

據英國《每日郵報》報道，美國德州44歲的Adolph Mendez育有6名子女，也是一位幼稚園老師。他原本很健康，可是他於上周二接受新冠肺炎病毒檢測，結果呈陽性反應，之後病情迅速惡化。

這名好爸爸在確診後僅兩天，於上周四不幸死亡，遺下妻子Angela、三名女兒和三名兒子。就在他去世的那一天，德州共有1,651宗病例，當中21人死亡。

▲ 好爸爸離世，遺下妻子、三名女兒和三名兒子。（相片來源︰Angela Paloma fb）

Angela接受當地傳媒訪問時表示，大多數人以為染疫死的都是老人和病患，不過丈夫既非年紀大，也沒有患重病，卻被新冠肺炎奪命。

新冠肺炎不僅是一個發生在世界各地人們身上的故事，它是真實的，可以殺死任何人，就像我的丈夫一樣。

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好爸爸愛家人學生

Mendez其中一位女兒Brenda Johson透露，她的爸爸是「完全健康」的一個人。她憶述爸爸很愛錫學生，因每星期都會派發貼紙給學生，所以學生都稱呼他為「貼紙先生」（sticker man）。

爸爸非常疼愛家人，也熱心參與社區和教會事務。

他所屬的教會牧師亦表示，他是一位虔誠的基督徒，不但愛他的妻子，也愛他的孩子，一直盡心為教會服務。牧師續指，教會上下將永遠懷念這位教友，同時為他的妻兒失去丈夫及父親，致以深切慰問。

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責任編輯︰駱秀玲