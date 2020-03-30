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【口罩供應】莎莎網開售抗疫心意包　口罩+搓手啫喱+濕紙巾售$138【內附連結】

精明消費 15:06 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎網再有口罩返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎仍然未受控，加上實施4人聚會限制，市民的防疫意識提高。莎莎網再有一批抗疫心意包及其他防疫用品返貨，於今日下午二時正式於莎莎網發售。

莎莎網抗疫專區： https://bit.ly/2wrLkUp

莎莎抗疫心意包4件裝

售價： HK$138/套；每人限購一套

4件套裝包括:

  • ATEX KF94成人口罩(5個裝)一包
  • SHINE K消毒搓手啫喱(30毫升)兩包
  • ALLGUARD韓國製抗菌消毒濕紙巾(10片裝)一包

韓國COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 大碼（深藍色）

售價： HK$268/個；每款顏色各限量200件，每人每款限購2件售完即止

  • 3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒
  • 阻隔99% UV 紫外線
  • 環保，可清洗及循環再用
  • 尺寸：14cm x 18cm 

韓國COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼（深灰色）

售價： HK$268/個；每款顏色各限量100件，每人每款限購2件售完即止

  • 3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒
  • 阻隔99% UV 紫外線
  • 環保，可清洗及循環再用
  • 尺寸：14cm x 17cm 

BABYROCK KF94兒童口罩(單片裝)

售價： HK$28/包；每人限購4包

  • 韓國製造
  • 耳繩可調鬆緊
  • 長時間佩戴亦感舒適
  • 尺寸：18cm x 13.5cm x 5cm 

康萃樂益生菌素食膠囊100億(30粒)

售價： HK$185/盒

  • 100億活性益生菌
  • 促進自身抵抗防禦
  • 維持消化系統和免疫系統平衡

莎莎表示抗疫產品直送上門，買滿HK$300 享免運費；HK$600 升級莎莎網VIP，升級後正價商品95折（個別產品除外，口罩及口罩套裝亦不參與95折）。

此外，所有限購產品不可與VIP優惠同時使用，口罩、口罩套裝、防疫帽及護眼鏡均不設退款或換貨。所有貨品數量有限，售完即止。

【3月30日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

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