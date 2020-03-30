【新冠肺炎】法庭停擺收入近乎零　大律師公會向年輕大狀提供免息貸款

▲ 受新冠肺炎疫情影響，法庭停擺令部份大狀收入近乎零，大律師公會決定向年輕大狀提供免息貸款。（資料圖片）

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業面臨不同困境。法庭自1月29日開始停擺，不少案件未能如期上庭處理，律師工作幾乎停頓，有律師早前曾表示收入近乎零。據了解，大律師公會為解決同業目前面臨的困境，成立免息借貸基金協助資歷淺大律師以解燃眉之急，年資7年或以下的大律師可提出申請，上限為3.6萬。

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自農曆新年假期後，法庭一直停擺，只作有限度運作，有關安排延至4月13日。有律師早前透露，法庭停止運作，律師沒有工作，收入大減，甚至是零收入，惟律師行仍要繳付租金，業界紛紛叫苦連天。據悉，大律師公會已成立基金，協助年資7年或以下的大律師於停擺致財困渡過難關，提供免息貸款，上限為3.6萬，並可分期還款。大律師公會於處理申請時，會就個案及貸款額行使酌情權，合資格律師可向公會申請。

有大律師表示歡迎有關臨時措施，至少可以協助繳付律師行租金，並期待法庭逐漸恢復辦公而恢復部分工作。

記者：林育慧