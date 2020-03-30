【口罩供應】卓悅開售攜帶式負離子空氣淨化器 指定5間分店發售【內附地址】
精明消費 15:20 2020/03/30
新冠肺炎未息，加上實施4人聚會限制，市民的防疫意識提高。卓悅有少量超輕量攜帶式負離子空氣淨化器返貨，於指定5間分店發售。
日本製 TRUSTLEX IONION MX 超輕量攜帶式負離子空氣淨化器
售價$998／部，每人每日限買1部
- 連續13年榮獲日本JAIRA 5級離子認證
- 日本醫學專家推薦
- 升級款 負離子激增3.6倍
- 每秒不斷產生69萬個負離子
- 20g極致輕量，配掛無負擔
- 擁有獨家專利離子動力導入板
- 日本認證，去除致癌懸浮微粒PM2.5 去除率99.9%
- SGS認證，去除致命污染毒物、甲醛 去除率94.6%
- 日本JAIRA功能性負離子協會五級認證
- 設有離子動力網，觸碰時可使負離子量瞬間增加，產生離子屏障，阻止花粉、細懸浮微粒和有害物質靠近身體
- 適用於花粉症患者、哮喘病患者、厭惡被動吸煙者、長時間乘車者、經常失眠者、容易焦躁者、長時間使用3C者、乘飛機或新幹線者
- 無臭氧、免耗材、超靜音USB充電只需3小時，可連續使用30小時
- 材質：ABS樹脂製
- 尺寸：65(長)x25(寬)x16(厚)mm
- 原廠正貨 一年保用
指定5間分店：https://bit.ly/2UMvmMX
責任編輯：王芷瑩