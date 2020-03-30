【口罩供應】日本城宣布將設口罩生產線　原料機器已備將於4月公布詳情

▲ 日本城將設立口罩生產線，預計4月初可公布更多日本城自製口罩的詳情。

新冠肺炎疫情持續肆虐，陸續有社會各界人士開始在港設廠生產口罩。當中，經營日本城的國際家居零售主席兼行政總裁魏麗霞接受訪問時指，日本城亦將設立口罩生產線，預計4月初可公布更多日本城自製口罩的詳情。

魏麗霞在訪問中表示，集團已斥資百多萬購置生產機器，口罩原料亦已入手，加上集團本身所擁有的塑膠廠、生產綫團隊、門店銷售網絡及售賣口罩經驗優勢，日本城生產口罩的計劃已經進行得「七七八八」。

然而，她表示口罩的核心材料熔噴布供應未必穩定，加上價格高企，她亦憂慮到時所生產的口罩欠競爭力，故需審慎平衡及思考。對於目前市面口罩供應緊張的現象，她表示：

有些情況不是你有錢就買得到，有渠道就買得到，昌已經去到戰略物資的情況之下，香港有自己的供應是「定當」好多。

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責任編輯:羅嘉欣