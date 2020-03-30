【機場特警】選美入行易上位　湯洛雯蔡思貝張曦雯接力當家花旦寶座

▲ 湯洛雯蔡思貝張曦雯上位成力捧花旦。

TVB的女藝人大多分別來自選美及藝員訓練班，當中不少阿姐都是選美出身。隨不少一線花旦離巢，TVB要再捧新血上位接棒，新一代花旦當中，湯洛雯、蔡思貝、張曦雯不斷獲演出機會，事業有望再上一層樓成一線當家花旦。

湯洛雯

湯洛雯參加2012年香港小姐後入行，畢業於倫敦大學心理學系的她擁有美麗外表及姣好身材，因而有「靚湯」之稱

她在《愛‧回家》飾演思思一角而為人熟悉，並與同劇的羅天宇戲假情真，拍拖4年後分手收場。

可是，她到2019年《丫鬟大聯盟》才首次擔正做女主角。

▲ 湯洛雯在《機場特警》與張震朗、蔡思貝陷三角戀。（《機場特警》劇照）

雖然如此，現年32歲的靚湯在《法證先鋒IV》代黃心穎演徐意後獲好評，緊接播她參演的《機場特警》。之後作品尚有《失憶24小時》及《一笑渡凡間》，穩坐無綫新一代花旦寶座。



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蔡思貝

29歲的蔡思貝參選《 2013年度香港小姐競選 》奪亞軍後，以旁聽生身份參與第27期無綫電視藝員訓練班入行，並主力往戲劇類發展。

短短兩年便擔正成劇集《衝線》女主角。可惜出道初期的蔡思貝因外貌與Youtuber達哥相似，加上假學歷疑雲，令蔡思貝形象插水。

▲ 蔡思貝在《機場特警》有很多體力場面。（《機場特警》劇照）

蔡思貝憑努力扭轉劣勢，在2017獲TVB安排她與黃心穎、張寶兒、馮盈盈和邵珮詩一同翻唱歌曲《到此一遊》，蔡思貝成為當中唯一被稱讚能「撐起」造型的藝人。

2017年，蔡思貝《踩過界》演黑社會「師爺」趙正妹並戴牙套扮醜，令她在《萬千星輝頒獎典禮2017》奪「最受歡迎電視女角色」，演技開始備受關注。

未來蔡思貝仍有兩劇在手，分別是《使徒行者3》和《踩過界II》。

張曦雯

「打機女神」張曦雯於2012年參加國際中華小姐奪冠後入行，開始其演藝事業。曾於《跳躍生命線》擔正演阿Man的張曦雯一度認為自己演戲基礎較弱，向無綫請假並返回美國進修演技，十分好學。

▲ 張曦雯取代李佳芯《踩過界II》。（取自張曦雯IG）

去年，張曦雯憑《白色強人》的Yan一角獲得飛躍進步女藝員獎，演技漸漸獲得認可。

現年29歲的張曦雯繼《法證先鋒IV》後，也有參與《木棘証人》、《踩過界II》的演出，更機會拍攝《白色強人2》，可見她備受無綫力捧。

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