【床位不足】21歲男子確診3日才送院　居200呎劏房憂傳染同住母親

▲ 21歲確診3天才被送院，居200呎劏房憂傳染同住母親。

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案超過600宗，公立醫院負壓隔離病床供應不足，昨日（29日）多達51名確診者需要在家等候，未獲送院。有居住於深水埗不足200呎的劏房的患者，早於28日確診，但延至今日中午才被送往屯門醫院，令他憂心傳染母親。

確診後留在200呎劏房近3日

於酒吧工作、21歲的黃先生致電電台節目，指前日（28日）接獲衞生署通知確診，收線後想再次詢問細節，已無法致電衞生署，一直都未被安排送院。

據了解，患者與母親同住基隆街一劏五的劏房單位，單位不足200呎。部分鄰居已搬到酒店暫住，另外的則不斷消毒。酒吧同事被劃為緊密接觸者，被送去隔離中心，唯獨與他同住的母親一直未獲安排。他於家中會戴口罩，但仍擔心傳染母親：

我同我阿媽侷喺同一空間，我驚媽媽真係無事都變有事。

▲ 黃先生今日中午終被送院。（圖片來源：李國權Facebook）

他指，政府部門互相推卸責任，沒有監管在家等候入院的確診者。黃先生最終在今日中午12點半左右才被送到屯門醫院。

區議員質疑社區爆發

黃先生向區議員李國權尋求協助。李國權引述衞生署，指醫院床位不夠，確診者需要在家等待，而隔離單位仍有空缺。他又在Facebook專頁提到處理手法「荒謬」，直言確診人士應接受治療，其家人也應該送往隔離，確保不受感染。

他補充，基隆街91至119號昨晚已使用1:99消毒劑徹底清洗及擦淨，相連排檔底亦已清洗。上述位置會持續數日以稀釋漂白水清洗，確保公眾衛生。

另外，他又大讚黃先生非常有責任心，在醫護接他之前完全沒有外出，亦想盡辦法不要感染其他人。

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責任編輯：黃俊賢