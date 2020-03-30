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【新冠肺炎】新增41宗確診個案　其中17人屬留學生

社會 16:33 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

新增41宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日下午（30日）公布疫情最新情況。本港今新增41宗個案，累計682宗，另加一宗懷疑個案。新增的個案分別為21男20女，年齡介乎11歲至65歲；其中有34人有外遊紀錄，17名是留學生；7位沒有外遊紀錄，其中第670宗個案曾到尖沙咀All Night Long酒吧；而第677宗是酒吧及樂隊群組的緊密接觸者。

【全球大流行】新冠肺炎傳播力極高1人可致6萬人染疫　 英國專家提醒保持社交距離

17名留學生當中有至少7名是留英學生，4男3女，年齡介乎18至58歲，分別為涉及一名18歲男子（第649宗）；一名24歲女子（第650宗）；一名19歲男子（第655宗）；一名58歲男子（第656宗）；一名25歲男子（第657宗）；一名18歲女子（第658宗），以及一名20歲女子（第660宗）。

【新冠肺炎】何栢良料短時間內單日確診個案破百宗　倡立法公眾地方須戴口罩

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，由於很多是在返港時沒有病徵，至化驗呈陽性後才記起自己曾有不適，呼籲返港人士只要有「少少病徵」都應該要告知當局，又希望在家檢疫的人士不要與人共用洗手間及用膳。

【新冠肺炎】若與確診者同住在同一大樓　港大醫學院：必需時刻保持警惕

責任編輯：陳子謙、郭詩詩

疫情 肺炎 衞生防護中心 新冠肺炎 武漢肺炎 酒吧

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