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【新冠肺炎】疫情下租金大跌 謝偉銓促政府重估差餉

政治 16:16 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議，政府要主動提前重估差餉租值，並因應疫情將全民派發1萬元「加碼」至2萬。（陳宛彤攝）

受新冠肺炎打擊，各行各業均受到影響。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓建議，政府要主動提前重估差餉租值，並因應疫情將全民派發1萬元「加碼」至2萬。

謝偉銓指出，港府於1998年因亞洲金融風暴，將3年一次的重估差餉改為1年一次，並於1999年宣布提前重估，以減少市民與差餉物業估價署之間的不必要紛爭。他認為，港府曾於去年10月1日作估值，但之後疫情出現影響市場，建議港府重估差餉租值，令估值更貼近市價，亦可避免勞民傷財，要市民日後浪費時間、金錢提出上訴，減少無謂爭拗令社會更和諧。

謝偉銓續指，現時住宅物業租金起碼跌10%，商舖租金更跌30%至40%，直言政府現時應特事特辦。謝認為，政府可暫緩發放首季繳費通知書，待重估後再徵收，或者先收取首季差餉作暫定徵收額，待重估完成後於第二季徵收時扣減多收差餉。

謝偉銓日前已將建議提交予財政司司長陳茂波數日內獲回覆，稱已指示財經事務及庫務局局長劉怡翔研究，認為港府態度積極。

另外，政府日前宣布啟動第二輪抗疫基金。謝偉銓指，財政預算案中派發1萬元時，疫情影響未有現時嚴重，面對衝擊比想像中沉重，港府應實是求事，將派發金額加倍至2萬元，認為做法可避免支援措施只幫到僱主的批評。
 

記者：陳宛彤

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