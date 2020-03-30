【新冠肺炎】母親染疫3天後病逝　兒子痛心無法見最後一面：勿輕視痛毒

▲ 英國一位男子的母親確診新冠肺炎3天後離世，他忍著傷痛怕片懇求大家留在家中防疫。

新冠肺炎全球大流行，肆虐各地，截止3月30日中午，英國的確診人數累計逾1.9萬宗，死亡人數超過1,200人。英國一名男子的媽媽確診染疫3天後病逝，媽媽由健康突然變成離開人世，兒子無法釋懷。他拍攝一段思念亡母短片在網絡瘋傳，提醒大家勿輕視新冠肺炎，要好好愛惜家人。

據英國《每日郵報》報道，Stuart Hamlin於26日在其Facebook「Stuart Hamlin-new」上載一段長逾2分半鐘的影片，及一張亡母的相片。影片中，他在車上神色凝重，講述媽媽於23日被送進醫院，確診感染了新冠肺炎，她需隔離去對抗病魔，家人包括他都未能為她做些事，只能眼睜睜看著她一個人受苦，不能靠近她、擁抱她，媽媽在短短3日離世。

外表粗獷的Stuart說起媽媽忍不住展示柔弱的一面而落淚，情景叫人心痛，他心情稍為平伏後續說：

失去親人就已夠痛苦，不過當失去親人時，還不能在她身邊守護，是我這輩子經歷過最心痛的事……媽媽，我愛妳！

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思念亡母 好好照顧家人

他掛念亡母，表示會想念她的溫柔善良與有趣，感謝母親在他最黑暗的日子裡，抱著及支持兒子，告訴一切都會好起來的，讓他感到愛與力量，永遠不會忘記此感覺，並會好好照顧家人。

叮嚀大眾留在家中

Stuart發表有關帖文，目的是希望大眾不要輕視新冠肺炎病毒，它會奪去你最愛的親人，語重心長叮嚀大家自我隔離：

我現在懇求大家，求求大家留在家中！

有關帖文影片至今超過670萬觀看次數，許多網民對此深感惋惜，安慰他節哀順變，並感謝他有勇氣拍片講述感受叮嚀大眾，安慰他媽媽定會化身天使守護他跟家人，著他多保重。

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責任編輯：王明芳