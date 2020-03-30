【一文看清】全港48幢未送院確診者居住大廈名單 36歲酒吧男樂手確診兩日仍未被送院
本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎病例達642宗，由於公立醫院負壓隔離病床使用率急升，有51名確診者未獲送院。根據衞生防護中心資料顯示，上述51名確診者居於本港48幢大廈，遍布全港共13個地區，最多的地區是中西區，涉及11幢大廈，其次是油尖旺區，涉8幢大廈；另外TOPick亦發現，第513宗屬酒吧及樂隊群組的男患者，確診兩日後仍未被送院，目前仍留在檢疫中心。
【新冠肺炎】負壓病床使用率急升51確診者未送院 一文看清未送院確診者居住大廈
TOPick根據衞生防護中心截至昨日（29日）的資料，發現有51名確診者仍未獲送院，年齡介乎14至67歲，分布全港13個地區，在48幢居住大廈中，有10個地址屬酒店或賓館；而沒有涉及的地區則有深水埗區、黃大仙區、葵青區、荃灣區，以及屯門區。
其中 一名居於灣仔軒尼詩道310至312號的36歲男患者，是屬於酒吧及樂隊群組樂手，他在3月26日獲安排與其他120名酒吧職員或樂手進入檢疫中心，其後於3月27日確診，但2日過後截至昨日（29日），仍未被送院；另外亦有18名患者則等逾一日仍被送院。
根據衞生防護中心資料顯示，由1月23日首宗確診個案起，每名患者會即時被安排送院隔離治療，但自從上周五（27日）起，有31名確診患者在確診後未能夠即時入院，到上周六（28日）升至44人，到昨日（29日）最新數字達51人。
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全港各區48幢未送院確診者居住大廈
東區（1）
- 北角維多利中心3座
灣仔區（7）
- 灣仔軒尼詩道310至312號
- 灣仔永德大廈B座
- 灣仔香港諾富特世紀酒店
- 灣仔謝斐道68-82號恆信大廈
- 銅鑼灣香港柏寧酒店
- 銅鑼灣肇明大廈
- 樂活道2B禮頓山第8座
中西區（12）
- 中環歌賦街32號
- 山頂種植道45號
- 半山漢寧頓道8號漢寧大廈
- 半山羅便臣道83號輝鴻閣
- 半山宏基國際賓館
- 半山敦皓
- 干德道31號敦皓
- 石塘咀皇后大道西425W號永華大廈
- 西營盤德輔道 西217號217
- 西營盤皇后大道西華麗都會酒店
- 西營盤皇后大道西華麗海景酒店
- 堅尼地城皇后大道西484-496號新安大樓
南區（2）
- 薄扶林摩星嶺道61號福利別墅
- 薄扶林道101號學士臺2座
油尖旺區（8）
- 尖沙咀麼地道31-43號海景大廈
- 尖沙咀擎天半島3座
- 尖沙咀華麗酒店
- 尖沙咀晉逸精品酒店
- 佐敦長樂街242號
- 旺角智選假日酒店
- 旺角亞皆老街4號
- 大角咀帝柏海灣1座
九龍城區（4）
- 紅磡佛光街30號
- 紅磡灣紅樂道12號
- 何文田山道大夫第A座
- 何文田常樂街3號冠熹苑
觀塘區（3）
- 觀塘康利苑1座
- 九龍灣君立酒店
- 觀塘帝盛酒店
大埔區（1）
- 大埔汀角路下坑村
沙田區（3）
- 大圍南滘隔田村
- 沙田第一城8座
- 九肚山麗坪路玖瓏山
元朗區（4）
- 天水圍嘉湖山莊翠湖居1座
- 元朗Grand Yoho10座
- 元朗青山公路211-223號喜利大廈
- 元朗錦繡花園
西頁區（1）
- 將軍澳日出康城領都7座
北區（1）
- 沙頭角崗下村
離島區（1）
- 坪洲嘉暉花園
記者：陳子謙