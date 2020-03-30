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【一文看清】全港48幢未送院確診者居住大廈名單　36歲酒吧男樂手確診兩日仍未被送院

社會 16:20 2020/03/30

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎確診達642宗。（資料圖片）

本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎病例達642宗，由於公立醫院負壓隔離病床使用率急升，有51名確診者未獲送院。根據衞生防護中心資料顯示，上述51名確診者居於本港48幢大廈，遍布全港共13個地區，最多的地區是中西區，涉及11幢大廈，其次是油尖旺區，涉8幢大廈；另外TOPick亦發現，第513宗屬酒吧及樂隊群組的男患者，確診兩日後仍未被送院，目前仍留在檢疫中心。

【新冠肺炎】負壓病床使用率急升51確診者未送院　一文看清未送院確診者居住大廈

TOPick根據衞生防護中心截至昨日（29日）的資料，發現有51名確診者仍未獲送院，年齡介乎14至67歲，分布全港13個地區，在48幢居住大廈中，有10個地址屬酒店或賓館；而沒有涉及的地區則有深水埗區、黃大仙區、葵青區、荃灣區，以及屯門區。

其中 一名居於灣仔軒尼詩道310至312號的36歲男患者，是屬於酒吧及樂隊群組樂手，他在3月26日獲安排與其他120名酒吧職員或樂手進入檢疫中心，其後於3月27日確診，但2日過後截至昨日（29日），仍未被送院；另外亦有18名患者則等逾一日仍被送院。

根據衞生防護中心資料顯示，由1月23日首宗確診個案起，每名患者會即時被安排送院隔離治療，但自從上周五（27日）起，有31名確診患者在確診後未能夠即時入院，到上周六（28日）升至44人，到昨日（29日）最新數字達51人。

【新冠肺炎】醫管局：符合6項條件病人　方可使用第二線隔離病房

全港各區48幢未送院確診者居住大廈

東區（1）

  • 北角維多利中心3座

灣仔區（7）

  • 灣仔軒尼詩道310至312號
  • 灣仔永德大廈B座
  • 灣仔香港諾富特世紀酒店
  • 灣仔謝斐道68-82號恆信大廈
  • 銅鑼灣香港柏寧酒店
  • 銅鑼灣肇明大廈
  • 樂活道2B禮頓山第8座

中西區（12）

  • 中環歌賦街32號
  • 山頂種植道45號
  • 半山漢寧頓道8號漢寧大廈
  • 半山羅便臣道83號輝鴻閣
  • 半山宏基國際賓館
  • 半山敦皓
  • 干德道31號敦皓
  • 石塘咀皇后大道西425W號永華大廈
  • 西營盤德輔道 西217號217
  • 西營盤皇后大道西華麗都會酒店
  • 西營盤皇后大道西華麗海景酒店
  • 堅尼地城皇后大道西484-496號新安大樓

南區（2）

  • 薄扶林摩星嶺道61號福利別墅
  • 薄扶林道101號學士臺2座

油尖旺區（8）

  • 尖沙咀麼地道31-43號海景大廈
  • 尖沙咀擎天半島3座
  • 尖沙咀華麗酒店
  • 尖沙咀晉逸精品酒店
  • 佐敦長樂街242號
  • 旺角智選假日酒店
  • 旺角亞皆老街4號
  • 大角咀帝柏海灣1座

九龍城區（4）

  • 紅磡佛光街30號
  • 紅磡灣紅樂道12號
  • 何文田山道大夫第A座
  • 何文田常樂街3號冠熹苑

觀塘區（3）

  • 觀塘康利苑1座
  • 九龍灣君立酒店
  • 觀塘帝盛酒店

大埔區（1）

  • 大埔汀角路下坑村

沙田區（3）

  • 大圍南滘隔田村
  • 沙田第一城8座
  • 九肚山麗坪路玖瓏山

元朗區（4）

  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居1座
  • 元朗Grand Yoho10座
  • 元朗青山公路211-223號喜利大廈
  • 元朗錦繡花園

西頁區（1）

  • 將軍澳日出康城領都7座

北區（1）

  • 沙頭角崗下村

離島區（1）

  • 坪洲嘉暉花園

記者：陳子謙

公立醫院 新冠肺炎 武漢肺炎

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