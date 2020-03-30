【一文看清】全港48幢未送院確診者居住大廈名單　36歲酒吧男樂手確診兩日仍未被送院

▲ 本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎確診達642宗。（資料圖片）

本港截至昨日（29日）累計新冠肺炎病例達642宗，由於公立醫院負壓隔離病床使用率急升，有51名確診者未獲送院。根據衞生防護中心資料顯示，上述51名確診者居於本港48幢大廈，遍布全港共13個地區，最多的地區是中西區，涉及11幢大廈，其次是油尖旺區，涉8幢大廈；另外TOPick亦發現，第513宗屬酒吧及樂隊群組的男患者，確診兩日後仍未被送院，目前仍留在檢疫中心。

【新冠肺炎】負壓病床使用率急升51確診者未送院 一文看清未送院確診者居住大廈

TOPick根據衞生防護中心截至昨日（29日）的資料，發現有51名確診者仍未獲送院，年齡介乎14至67歲，分布全港13個地區，在48幢居住大廈中，有10個地址屬酒店或賓館；而沒有涉及的地區則有深水埗區、黃大仙區、葵青區、荃灣區，以及屯門區。

其中 一名居於灣仔軒尼詩道310至312號的36歲男患者，是屬於酒吧及樂隊群組樂手，他在3月26日獲安排與其他120名酒吧職員或樂手進入檢疫中心，其後於3月27日確診，但2日過後截至昨日（29日），仍未被送院；另外亦有18名患者則等逾一日仍被送院。

根據衞生防護中心資料顯示，由1月23日首宗確診個案起，每名患者會即時被安排送院隔離治療，但自從上周五（27日）起，有31名確診患者在確診後未能夠即時入院，到上周六（28日）升至44人，到昨日（29日）最新數字達51人。

【新冠肺炎】醫管局：符合6項條件病人 方可使用第二線隔離病房

全港各區48幢未送院確診者居住大廈

東區（1）

北角維多利中心3座

灣仔區（7）

灣仔軒尼詩道310至312號

灣仔永德大廈B座

灣仔香港諾富特世紀酒店

灣仔謝斐道68-82號恆信大廈

銅鑼灣香港柏寧酒店

銅鑼灣肇明大廈

樂活道2B禮頓山第8座

中西區（12）

中環歌賦街32號

山頂種植道45號

半山漢寧頓道8號漢寧大廈

半山羅便臣道83號輝鴻閣

半山宏基國際賓館

半山敦皓

干德道31號敦皓

石塘咀皇后大道西425W號永華大廈

西營盤德輔道 西217號217

西營盤皇后大道西華麗都會酒店

西營盤皇后大道西華麗海景酒店

堅尼地城皇后大道西484-496號新安大樓

南區（2）

薄扶林摩星嶺道61號福利別墅

薄扶林道101號學士臺2座

油尖旺區（8）

尖沙咀麼地道31-43號海景大廈

尖沙咀擎天半島3座

尖沙咀華麗酒店

尖沙咀晉逸精品酒店

佐敦長樂街242號

旺角智選假日酒店

旺角亞皆老街4號

大角咀帝柏海灣1座

九龍城區（4）

紅磡佛光街30號

紅磡灣紅樂道12號

何文田山道大夫第A座

何文田常樂街3號冠熹苑

觀塘區（3）

觀塘康利苑1座

九龍灣君立酒店

觀塘帝盛酒店

大埔區（1）

大埔汀角路下坑村

沙田區（3）

大圍南滘隔田村

沙田第一城8座

九肚山麗坪路玖瓏山

元朗區（4）

天水圍嘉湖山莊翠湖居1座

元朗Grand Yoho10座

元朗青山公路211-223號喜利大廈

元朗錦繡花園

西頁區（1）

將軍澳日出康城領都7座

北區（1）

沙頭角崗下村

離島區（1）

坪洲嘉暉花園

記者：陳子謙