【Netflix劇集】朱智勛《李屍朝鮮》後演精英律師　《Hyena：富豪辯護人》跟金惠秀姊弟戀

▲ 《Hyena：富豪辯護人》已可在Netflix觀看。

韓劇新男神朱智勛因《李屍朝鮮》（現名《屍戰朝鮮》）人氣大升，在《李屍朝鮮》第三季未登場前，朱智勛主演新劇《Hyena：富豪辯護人》已在Netflix上架，37 歲的朱智勛劇中跟由49歲金惠秀展姊弟戀，成為熱話。

朱智勛和金惠秀主演SBS 新劇 《Hyena：富豪辯護人》，以劇中相差12歲的姊弟戀，未開播前已成熱話，劇情講述一群被稱為「Hyena」的律師，為了上流社會人士擺脫官司，像鬣狗般為了生存而不擇手段而展開的故事。

▲ 《Hyena：富豪辯護人》

朱智勛飾演在法律世家出生的精英律師，一直以來都是人生勝利組，不但考上最高級別的學院，更是在法庭上戰無不勝。

在他經歷了一場失戀後偶遇上了金惠秀，並對她一見鍾情，在一番猛烈追求之下，終於開始甜蜜約會。

劇中不乏靚人靚景，以及不少名牌展示，其中一集講朱智勛送上定情信物，朱智勛又在紙條寫著甜蜜情話: 「希望我的時間能成為妳的時間」，成功抱得美人歸。

▲ 朱智勛劇中跟49歲金惠秀展姊弟戀。（影片截圖）

當中他分別戴上瑞士品牌Breitling百年靈出品的NAVITIMER AUTOMATIC 41自動航空腕錶，在港出售價值HKD 51,400。

朱智勛亦有配戴另外一隻Breitling 百年靈NAVITIMER B01 CHRONOGRAPH 43航空計時腕錶，價值HKD 69,700。盡現上流社會人士品味超凡的一面。

當中金惠秀本是他即將交手的訴訟律師，為了求勝利不惜使出美人計，主動設局讓朱智勛愛上她，更盜取對方關於官司的重要證據，在法庭上金惠秀以全新短髮造型現身，更戴著朱智勛所送的腕錶，最後贏得勝利，令朱智勛目瞪口呆。