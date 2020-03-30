【新冠肺炎】中大商學院：武漢封城能大幅降低感染人數

▲ 中大商學院助理教授楊揚指，人口流入是做成病毒傳播的主因，而延長封城措施可以壓抑感染人數的上升。（資料圖片）

新冠肺炎傳染力高，為有效控制疫情，中國政府於1月中將武漢及湖北省內其他城市封城，並同時暫停所有公共交通工具。中大商學院就此措施成效作出研究，結果指封城大幅降低新冠肺炎感染人數，並估計若沒封城，武漢市以外的湖北省城市感染率將會提高52.6%，而湖北省以外的中國城市感染率將提高64.8%。

中大商學院酒店及旅遊管理學院助理教授楊揚、美國賓夕凡尼亞州大學教授方漢明，聯同上海科技大學教授王龍，就量化限制人民流動對遏止病毒擴散的影響作《限制人員流動與2019新型冠狀病毒在中國的蔓延》研究，結果今（30日）由中大商學院發表。

【新冠肺炎】內地研究：孕婦可垂直傳染新冠肺炎給胎兒

中大商學院指，研究是基於「百度遷徙」的數據，而「百度遷徙」是「百度」所提供的服務，通過啟用百度地圖定位視覺化大數據顯示國內春節人口遷徙情況，能夠追蹤每一部已安裝該公司地圖應用程式的智能手機之實時位置。

【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通 結束逾兩月史無前例封城

為控制疫情，中國政府於1月23日封鎖人口多達1,100萬的武漢市，數天後，封鎖範圍進一步擴大至湖北省內其他城市。研究結果指，與不實行任何隔離措施的情況相比，武漢封城令人口外流降低56.4%、令進入城市的人口下降76.6%，及令城內的人員流動減少54.2%，並估計湖北省以外其他中國城市的新冠病毒感染率將提高64.8%，而作為省會及疫情震中的武漢市以外其他湖北省城市的感染率亦會提高52.6%。

研究亦指，假如沒有封城，截至二月底，湖北省以外的347個中國城市將總共錄得20,810宗病例，而實際數目為12,626宗；湖北省內武漢市以外的十六個城市的病例總數亦將達到23,400宗，而不是實際的15,330宗。

【新冠肺炎最新疫情】內地累計輸入病例達723 甘肅再現本土個案（不斷更新）

此外，從疫情爆發開始，武漢市的估計感染人數與實際感染人數之間的差距不斷擴大，推測是由於醫療體系不堪重負所造成，並於1月26日達到頂峰，當日官方公布病例數約為估計病例總數的80.03%，隨後逐步下降至約11.3%。

楊教授指，「隨着衛生體系壓力得到紓緩，武漢市內幾乎所有患者都可以逐步得到治療」，而若不封城，研究估計，新增病例到2月22日將逐漸減少，直至貼近實際的每日病例數目。

【新冠肺炎】日本諧星志村健病逝 富瑞高層亦死亡

楊教授強調：「疫情爆發中的人口流入才是做成病毒傳播的主因，而延長封城措施可以壓抑感染人數的上升」，認為對其他國家對抗新冠肺炎疫情具有相當參考作用。

責任編輯：鄧凱文