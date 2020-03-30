【停課不停學】亞斯理衞理小學師長再登場　拍片教防疫常識籲留家避疫勿鬆懈

▲ 亞斯理衞理小學師長再拍片，呼籲大家留家避疫。

新冠肺炎在全球肆虐，香港的疫情亦愈趨嚴峻。要減少感染機會，就要持續做好防疫措施，用心保護自己、家人和醫護人員。循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學（亞小）校長及老師，在停課期間善用科技和網絡，製作一系列防疫短片，上載至YouTube，教導學生5個花式防疫小貼士。

亞小早前拍攝了兩集微電影，包括二次創作《無間道》及《葉問之我要十個口罩篇》，校長、老師粉墨登場，以幽默方式傳達防疫信息。近日校方再有新創作，推出《亞小花式防疫教學》三分鐘廣告雜誌，教授5個防疫小貼士。

▲ 勤洗手之餘，要洗足20秒才有效。（影片截圖）

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1. 邊唱歌邊洗手至少20秒

要徹底洗手才能預防病毒入侵，影片中亞小老師教授學生洗手的步驟，每次用梘液洗手，都要洗手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖、手腕，最後就沖水。至於如何計算20秒，老師就用唱校歌方式，唱完一首歌就剛好20秒。坊間其實也有不少20秒洗手歌，例如「Twinkle Twinkle Little Star」、生日歌等。

▲ 保持適當的社交距離，改用揮手打招呼。（影片截圖）

2. 保持社交距離

影片中，亞小老師在校園裡行走，無論前方的老師步速如何，後方老師都會配合，務求能保持距離。老師更表示，

請自行想像任何時間都玩緊狐狸先生幾多點！

3. 揮手打招呼

防疫期間，要減少與他人的身體接觸，與他人見面時都不要擁抱、握手，改用揮手表達心意。

4. 出門必須戴口罩

雖然防疫已有一段時間，但有時出門難免忘記戴口罩，亞小老師教你背10次「戴口罩勤洗手」，每次出門前都提醒自己一次。

▲ 林德育校長呼籲大家做好防疫措施。（影片截圖）

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5. 作息定時

困在家中太久，難免會感到沉悶，不過大家不要因此就出外遊玩，增加感染風險。反而可以好好利用留家時間，制訂時間表，作息定時，加上運動，健康自然更好。

▲ 校方邀請學生拍照呼籲大家留家避疫。（影片截圖）

影片最後，校方邀請學生在家中拍攝照片，並寫上「I Stay Home for All of You」，亞小校長林德育亦呼籲，大家要共同保護自己、家人和醫護人員，按照專家的防疫指引，做好防疫措施，

防疫勿鬆懈，香港人人乖！

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責任編輯：林愛娜