【停課不停學】亞斯理衞理小學師長再登場　拍片教防疫常識籲留家避疫勿鬆懈

▲ 亞斯理衞理小學師長再拍片,呼籲大家留家避疫。

新冠肺炎在全球肆虐,香港的疫情亦愈趨嚴峻。要減少感染機會,就要持續做好防疫措施,用心保護自己、家人和醫護人員。循道衞理聯合教會亞斯理衞理小學(亞小)校長及老師,在停課期間善用科技和網絡,製作一系列防疫短片,上載至YouTube,教導學生5個花式防疫小貼士。

亞小早前拍攝了兩集微電影,包括二次創作《無間道》及《葉問之我要十個口罩篇》,校長、老師粉墨登場,以幽默方式傳達防疫信息。近日校方再有新創作,推出《亞小花式防疫教學》三分鐘廣告雜誌,教授5個防疫小貼士。

▲ 勤洗手之餘,要洗足20秒才有效。(影片截圖)

【新冠肺炎】老師扮《無間道》劉德華梁朝偉呼籲勤洗手 亞斯理衞理小學校長︰發放正能量

1. 邊唱歌邊洗手至少20秒

要徹底洗手才能預防病毒入侵,影片中亞小老師教授學生洗手的步驟,每次用梘液洗手,都要洗手掌、手背、指隙、指背、拇指、指尖、手腕,最後就沖水。至於如何計算20秒,老師就用唱校歌方式,唱完一首歌就剛好20秒。坊間其實也有不少20秒洗手歌,例如「Twinkle Twinkle Little Star」、生日歌等。

▲ 保持適當的社交距離,改用揮手打招呼。(影片截圖)

2. 保持社交距離

影片中,亞小老師在校園裡行走,無論前方的老師步速如何,後方老師都會配合,務求能保持距離。老師更表示,

請自行想像任何時間都玩緊狐狸先生幾多點!

3. 揮手打招呼

防疫期間,要減少與他人的身體接觸,與他人見面時都不要擁抱、握手,改用揮手表達心意。

4. 出門必須戴口罩

雖然防疫已有一段時間,但有時出門難免忘記戴口罩,亞小老師教你背10次「戴口罩勤洗手」,每次出門前都提醒自己一次。

▲ 林德育校長呼籲大家做好防疫措施。(影片截圖)

【新冠肺炎】老師二創《葉問》籲關懷弱勢社群分享口罩 林德育校長:為前線醫護打氣

5. 作息定時

困在家中太久,難免會感到沉悶,不過大家不要因此就出外遊玩,增加感染風險。反而可以好好利用留家時間,制訂時間表,作息定時,加上運動,健康自然更好。

▲ 校方邀請學生拍照呼籲大家留家避疫。(影片截圖)

影片最後,校方邀請學生在家中拍攝照片,並寫上「I Stay Home for All of You」,亞小校長林德育亦呼籲,大家要共同保護自己、家人和醫護人員,按照專家的防疫指引,做好防疫措施,

防疫勿鬆懈,香港人人乖!

1人支援4間小學 親民校長慳錢請老師解決前綫壓力

辦失敗周增學生正能量幸福感 校長:學生要自小學會輸得起

責任編輯:林愛娜