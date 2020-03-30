【新冠肺炎】醫管局：符合5項條件病人　方可使用第二線隔離病房

▲ 劉家獻指為避免醫護人員感染，第二線的隔離病房依然需要謹慎的裝備。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（30日）新增41宗個案，本港至今錄得682宗確診個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生今日交代有關情況。

【新冠肺炎】料香港隨時出現2000宗本土個案 袁國勇：少少進入失控狀態

劉家獻指過去24小時醫管局向衞生署呈報191宗懷疑個案，現時共有554位病人正在留院接受隔離治療；過去24小時在多6名確診病人康復出院，分別為第102宗、146宗、147宗、148宗、156宗及246宗病人，累計至今共有123人及1位懷疑個案康復出院。現時仍有489名患者分別在14間公立醫院留醫，其中5人情況危殆(第119宗、192宗、312宗、338宗、427宗)、5人情況嚴重(第291宗、461宗、530宗、533宗及572宗)，餘下479名病人情況穩定。

而在病床使用方面，公院共使用1012張負壓病床；負壓病房的數目是534間，其使用量分別是65%及77%。有820張病床為專門接收成人內科的病人，主要接收新冠肺炎的確診者，另有66張病床在深切治療部，126張病床在兒科。

【床位不足】21歲男子確診3日才送院 居200呎劏房憂傳染同住母親

劉家獻指7個聯網中的醫院，將會有普通病房改裝成隔離病房，預期第二線的隔離病房可以在本星期內提供約400張病床，全部供成人病人使用。第二線的隔離病房主要接收病情隱定及康復中的病人， 以騰空第一線隔離病房予新確診病人，醫管局傳染病及緊急應變中央委員會認為以下病人可以使用第二線的隔離病房：

已48小時沒發燒的病人

不需呼吸機輔助

血液測試有進展

距離出現病徵超過10日

沒有呼吸道感染及腹瀉病徵

而為避免醫護人員感染，第二線隔離病房依然需要謹慎的裝備，醫護人員將配上全套保護裝備，即N95呼吸器、全面罩、手套及保護衣。

【新冠肺炎】何栢良料短時間內單日確診個案破百宗 倡立法公眾地方須戴口罩

記者：郭家穎