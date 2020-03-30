【新冠肺炎】醫管局：現時仍有39名確診病人等候入院

▲ 劉家獻（右）指現時仍有39名確診病人等候入院。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（30日）新增41宗個案，本港至今錄得682宗確診個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生正常來說確診病人大約需要等侯一日時間即可入院，惟現時病床供應非常緊張，截至下午3時，仍有39名確診病人等候入院。

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劉家獻強調如確診病人在等候期間病情惡化則，需要召叫救護車送院，惟現時隔離病房的病床不足夠，加上負壓病房在使用後需時清洗，有部份病人可能要稍侯較久時間，又指400張隔離病床將於本星期內陸續推出。

劉家獻又指現時多間醫院的病床使用率高，瑪嘉烈醫院的病房的使用率已達8成，甚至有醫院的病房的使用率已達100%，但就未有提及是哪間醫院。

他又表示醫管局早前已有計劃改裝更多的隔離病房供確診病人使用，惟改裝病房需時，當一間病房內有疑似確診病人，則不可與其他病人共用該病房，因此病房數目會限制病床使用量。劉家獻續指醫管局也一直有與政府商討更好的對策，任何方案只要是可以幫助到病人的話都會積極考慮，一旦有新消息將會再向大眾公布。

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記者：郭家穎