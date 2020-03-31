【齊心防疫】家長在疫情下容易忽略孩子負面情緒　衞生署推心理抗疫小貼士

▲ 紅十字會早前推心理抗疫小貼士，讓家長及小朋友一同處理抗疫引起的憂鬱情緒。

新冠肺炎疫情迅速蔓延，不少家長因而感到束手無策，甚至擔心、不安及恐懼，當家長忙於撲口罩、買搓手液望保障家人的健康時，不能忽略自己與孩子的情緒需要。衞生署就著預防肺炎及呼吸道傳染病發布有關「心理防疫篇」資訊，解答家長及小朋友面對疫情而產生的情緒疑惑，踢走憂鬱情緒。

據衞生署的《預防肺炎及呼吸道傳染病-心理防疫篇》資料顯示，面對突然其來的疫情，照顧者或家長除了加強個人及家居衞生外，心理及生理可能會出現不同的反應，例如會想「剩返好少口罩，點算好?」、「剩返好少口罩，點算好?」，或者會感到不安、憂心或憤怒等，而身體的肌肉也會出現疼痛、心跳加快及呼吸急速等問題。

另外，孩子雖然或未能理解周遭發生的事情，卻能感受到家人的情緒變化，行為情緒也可能受到影響。學前兒童一般對疫情一知半解，他們可能因看到家人行為上的轉變而感到疑惑，也會因擔心家人染病而感到不安和焦慮。加上，孩子面對停課及減少外出活動，他們會感到無聊或掛念親人、老師和同學。當照顧者額外要求他們注意個人衞生時，他們或會感到煩厭，甚至不合作。

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衞生署建議心理防疫小Tips

照顧者篇

當家人對疫情有不同的看法和感受時，嘗試理解、接納和尊重。

留意自己的情緒反應；當感到較為焦慮時，可以提醒自己此疫情是會過去的，並想想面對現況，還有哪些實際可行的方法應對。

照顧基本的身體需要以提升免疫力，例如保持均衡飲食、足夠的休息和睡眠。

抽空進行休閒及感興趣的活動，例如聽音樂、簡單伸展運動、閱讀、與朋友保持聯繫等。

避免接收過多的資訊。盡可能查證或從可靠的渠道接收準確的資訊，以免影響情緒。

在可能的情況下尋求其他家庭成員在家務及或照顧孩子上作出支援。

孩子篇

家長對疫情的態度和感受可能會影響孩子對現況的看法。當要求孩子採取防疫措施時，家長宜留意自己的語氣，避免過分催逼。此外，幼兒在面對轉變時往往未能以語言表達情緒，家長可多留意孩子的行為表現和變化，嘗試理解其背後的情緒和需要，盡量及時適切地回應，以協助他在情感上順利渡過現時的處境。

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1.疏導孩子的情緒

衞生署建議，可疏導孩子的情緒，加強孩子的安全感，確保孩子感到被愛、關心與保護。家長可增加與孩子的身體接觸及多陪伴對方，更可用言語安慰孩子。

另外，家長應用心聆聽孩子的情緒，給予機會讓他們表達自己，若孩子不懂得形容情緒，可為他們提供一些情緒卡片表達感受，方便家長了解孩子。家長同樣要留心孩子的反應，細心觀察孩子的需要，按他們的年齡解釋，以有趣的方式引導孩子跟從衞生習慣，例如一邊洗手一邊唱歌等。

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2. 應為孩子維持常規及安排活動

盡可能讓孩子維持常規生活

家長可與孩子商議或安排有趣的活動，例如搓泥膠、砌積木、閱讀故事書等，亦可加入互動的元素，例如一起唱兒歌時，配合身體動作和手勢、玩煮飯仔或角色扮演的遊戲等。

按孩子能力安排他們做簡單家務，如收拾玩具或餐具、將清洗後的衣物分類等。

如孩子能按照安排進行活動，家長宜口頭讚賞及以簡單的獎勵去鼓勵他們持續參與。

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責任編輯：梁節儀